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Tragedy

Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 10, 2017 - 10:07 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:09 AM
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Victoria Macron gets a hug from Seville resident Donald Pritt after handing him a copy of a flyer on her late husband Bryon Macron, former Lafayette Township trustee. Macron was passing out flyers to with the hope of finding information about her husband's death on Saturday, June 10, 2017 in Chippewa Lake, Ohio, at Point Park (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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