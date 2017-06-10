All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 10, 2017 - 10:07 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Victoria Macron gets a hug from Seville resident Donald Pritt after handing him a copy of a flyer on her late husband Bryon Macron, former Lafayette Township trustee. Macron was passing out flyers to with the hope of finding information about her husband's death on Saturday, June 10, 2017 in Chippewa Lake, Ohio, at Point Park (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: More cheering (and a couple of boos) for June - 9:46 PM

The inbox overfloweth after a column in which I sang the praises of the month of June in Northeast Ohio, including several emails offering great additional observations.

popup15_1
Pop-up nature center coming to Summit Lake in Akron - 9:46 PM
prifti15_1
Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison - 9:46 PM
Cleveland Metroparks offers free water-taxi rides in Cleveland’s Flats on weekends this summer - 9:46 PM
22-month-old-old Ravenna girl dies after being struck by minivan; girl darted into the road - 9:46 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next