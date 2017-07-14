Budget deficit to spike to $702 billion, White House says

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgd29yc2VuaW5n
IHRheCByZXZlbnVlcyB3aWxsIGNhdXNlIHRoZSBidWRnZXQgZGVmaWNpdCB0byBqdW1wIHRvICQ3
MDIgYmlsbGlvbiB0aGlzIHllYXIuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhICQ5OSBiaWxsaW9uIHNwaWtlIGZy
b20gd2hhdCB3YXMgcHJlZGljdGVkIGxlc3MgdGhhbiB0d28gbW9udGhzIGFnby48L3A+PHA+VGhl
IHJlcG9ydCBmcm9tIHRoZSBPZmZpY2Ugb2YgTWFuYWdlbWVudCBhbmQgQnVkZ2V0IGNvbWVzIG9u
IHRoZSBoZWVscyBvZiBhIHJpdmFsIENvbmdyZXNzaW9uYWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZSBhbmFseXNp
cyB0aGF0IHNjdXR0bGVkIFdoaXRlIEhvdXNlIGNsYWltcyB0aGF0IGl0cyBNYXkgYnVkZ2V0LCBp
ZiBpbXBsZW1lbnRlZCB0byB0aGUgbGV0dGVyLCB3b3VsZCBiYWxhbmNlIHRoZSBmZWRlcmFsIGxl
ZGdlciB3aXRoaW4gMTAgeWVhcnMuIFRoZSBPTUIgcmVwb3J0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVwZWF0
IHRoYXQgY2xhaW0gYW5kIGluc3RlYWQgcHJvdmlkZXMganVzdCB0d28geWVhcnMgb2YgdXBkYXRl
ZCBwcm9qZWN0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGJ1ZGdldCBvZmZpY2UgYWxzbyBz
YXlzIHRoZSBkZWZpY2l0IGZvciB0aGUgMjAxOCBidWRnZXQgeWVhciB0aGF0IHN0YXJ0cyBvbiBP
Y3QuIDEgd2lsbCBpbmNyZWFzZSBieSAkMTQ5IGJpbGxpb24gdG8gJDU4OSBiaWxsaW9uLiBCdXQg
bGF3bWFrZXJzIGFyZSBhbHJlYWR5IHdvcmtpbmcgb24gc3BlbmRpbmcgYmlsbHMgdGhhdCBwcm9t
aXNlIHRvIGJvb3N0IHRoYXQgbnVtYmVyIGV2ZW4gaGlnaGVyIGJ5IGFkZGluZyB0byBUcnVtcCYj
ODIxNztzIFBlbnRhZ29uIHByb3Bvc2FsIGFuZCBpZ25vcmluZyBtYW55IG9mIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgY3V0cyB0byBkb21lc3RpYyBwcm9ncmFtcy48L3A+PHA+TGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZGVm
aWNpdCByZWdpc3RlcmVkICQ1ODUgYmlsbGlvbi48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGtlcHQg
dGhlIHJlcG9ydCB0byBhIGJhcmUtYm9uZXMgbWluaW11bSBhbmQgY2FzdCBibGFtZSBvbiAmIzgy
MjA7dGhlIGZhaWxlZCBwb2xpY2llcyBvZiB0aGUgcHJldmlvdXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24uJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHJpc2luZyBuZWFyLXRlcm0gZGVmaWNpdHMgdW5kZXJzY29y
ZSB0aGUgY3JpdGljYWwgbmVlZCB0byByZXN0b3JlIGZpc2NhbCBkaXNjaXBsaW5lIHRvIHRoZSBu
YXRpb24mIzgyMTc7cyBmaW5hbmNlcywmIzgyMjE7IHNhaWQgV2hpdGUgSG91c2UgYnVkZ2V0IGRp
cmVjdG9yIE1pY2sgTXVsdmFuZXkuICYjODIyMDtPdXIgbmF0aW9uIG11c3QgbWFrZSBzdWJzdGFu
dGlhbCBjaGFuZ2VzIHRvIHRoZSBwb2xpY2llcyBhbmQgc3BlbmRpbmcgcHJpb3JpdGllcyBvZiB0
aGUgcHJldmlvdXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaWYgb3VyIGNpdGl6ZW5zIGFyZSB0byBiZSBzYWZl
IGFuZCBwcm9zcGVyb3VzIGluIHRoZSBmdXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBsYXRlIE1heSwg
VHJ1bXAgcmVsZWFzZWQgYSBidWRnZXQgcGxhbiBwcm9wb3NpbmcgamFycmluZyBjdXRzIHRvIGRv
bWVzdGljIHByb2dyYW1zIGFuZCBwcm9taXNpbmcgdG8gYmFsYW5jZSB0aGUgYnVkZ2V0IHdpdGhp
biBhIGRlY2FkZS4gQnV0IGl0IHJlbGllZCBvbiByb3N5IHByZWRpY3Rpb25zIG9mIGVjb25vbWlj
IGdyb3d0aCB0byBwcm9taXNlIGEgc2xpZ2h0IHN1cnBsdXMgaW4gMjAyNy4gVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBidWRnZXQsIGhvd2V2ZXIsIGxlZnQgYWxvbmUgU29jaWFsIFNlY3VyaXR5IHJldGlyZW1lbnQg
YmVuZWZpdHMgYW5kIE1lZGljYXJlLCB0aG91Z2ggSG91c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgYXJlIHBvaXNl
ZCBuZXh0IHdlZWsgdG8gYWdhaW4gcHJvcG9zZSBjdXR0aW5nIE1lZGljYXJlIGFzIHRoZXkgdW52
ZWlsIHRoZWlyIG5vbmJpbmRpbmcgYnVkZ2V0IG91dGxpbmUuPC9wPjxwPkNCTyBzYXlzIHRoYXQg
VHJ1bXAgcmVsaWVkIG9uIGZhciB0b28gb3B0aW1pc3RpYyBwcmVkaWN0aW9ucyBvZiBlY29ub21p
YyBncm93dGggYW5kIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByb3N5IHByb2plY3Rpb25zIGFyZSB0aGUg
Y2hpZWYgcmVhc29uIGhpcyBidWRnZXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBiYWxhbmNlIGFzIHByb21pc2Vk
LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGJ1ZGdldCBwcmVkaWN0cyB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGVjb25v
bXkgd2lsbCBzb29uIHJhbXAgdXAgdG8gYW5udWFsIGdyb3d0aCBpbiBncm9zcyBkb21lc3RpYyBw
cm9kdWN0IG9mIDMgcGVyY2VudDsgQ0JPJiM4MjE3O3MgbG9uZy10ZXJtIHByb2plY3Rpb25zIHBy
ZWRpY3QgYW5udWFsIEdEUCBncm93dGggYXZlcmFnaW5nIDEuOSBwZXJjZW50LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.