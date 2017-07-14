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Budget deficit to spike to $702 billion, White House says

By BC-US--Budget Deficit, 3rd Ld-Writethru,357 By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 05:48 PM

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