Bullets fly: Akron police seek public’s help solving two unrelated shootings Thursday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHR3byB1bnJlbGF0ZWQgc2hvb3Rpbmdz
IHRoYXQgdG9vayBwbGFjZSBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IG9jY3VycmVkIGFi
b3V0IDMgcC5tLiBhdCBhIGhvdXNlIGluIHRoZSAxMTAwIGJsb2NrIG9mIEVkaXNvbiBBdmVudWUg
bmVhciBTdW1taXQgTGFrZSBpbiBTb3V0aCBBa3Jvbi48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGlj
ZSwgYSBndW5tYW4gZW50ZXJlZCBhIGhvdXNlIGFuZCBzaG90IGEgMjkteWVhci1vbGQgbWFuIHdo
byBsaXZlZCB0aGVyZSBhbmQgc3RvbGUgdGhlIG1hbiYjODIxNztzIG1vYmlsZSBwaG9uZSBiZWZv
cmUgZmxlZWluZyBpbiBhIGJsYWNrIERvZGdlIEF2ZW5nZXIgd2l0aCBhIHRlbXBvcmFyeSBsaWNl
bnNlIHRhZy4gPC9wPjxwPlRoZSBpbmp1cmVkIG1hbiByYW4gdG8gYSBuZWlnaGJvciYjODIxNztz
IGhvdXNlIGZvciBoZWxwLiBIZSBpcyBleHBlY3RlZCB0byBzdXJ2aXZlLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ug
aGF2ZSBubyBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiBhIHN1c3BlY3QuPC9wPjxwPkFib3V0IGZvdXIgaG91cnMg
bGF0ZXIsIGEgNDIteWVhci1vbGQgU3RvdyBtYW4gd2FzIHNob3QgaW4gdGhlIGxlZyBpbiBGaXJl
c3RvbmUgUGFyaywgcG9saWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBhYm91
dCA3OjMwIHAubS4gbmVhciB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIFBhbG1ldHRvIGFuZCBPYWt3b29k
IGF2ZW51ZXMuIDwvcD48cD5PZmZpY2VycyBmb3VuZCB0aGUgU3RvdyBtYW4gaW5qdXJlZCBuZWFy
YnkuIEhlLCB0b28sIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHN1cnZpdmUuIDwvcD48cD5UaGUgZ3VubWFuIGlu
IHRoYXQgY2FzZSBpcyBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBibGFjayBtYW4sIDIwLTMwIHllYXJzIG9sZCwg
YmV0d2VlbiA1JiM4MjE3OzgmIzgyMjE7IGFuZCA1JiM4MjE3OzkmIzgyMjE7LCB3ZWlnaGluZyBi
ZXR3ZWVuIDExNSBhbmQgMTIwIHBvdW5kcy4gSGUgd2FzIHdlYXJpbmcgYSB3aGl0ZSBULXNoaXJ0
IGFuZCBibHVlIHNob3J0cy48L3A+PHA+UG9saWNlIGFzayBhbnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlv
biBhYm91dCBlaXRoZXIgY2FzZSB0byBjYWxsIHRoZW0gYXQgMzMwLTM3NS0yNDkwLiA8L3A+PHA+
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.