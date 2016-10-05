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Bus supporting Hillary Clinton campaign malfunctions on I-77 in Stark County; riders transferred to another vehicle

Beacon Journal staff report

Published: October 5, 2016 - 07:29 PM

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