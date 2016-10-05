Bus supporting Hillary Clinton campaign malfunctions on I-77 in Stark County; riders transferred to another vehicle

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gY2FtcGFpZ24gYnVzIGV4cGVyaWVuY2VkIGEgbWFsZnVuY3Rp
b24gV2VkbmVzZGF5IGFmdGVybm9vbiBvbiBJbnRlcnN0YXRlIDc3IGluIG5vcnRoZXJuIFN0YXJr
IENvdW50eSB3aGlsZSBpbiB0aGUgYXJlYSBhcyBwYXJ0IG9mIGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmls
bCBDbGludG9uJiM4MjE3O3MgdG91ciBvZiBlYXN0ZXJuIE9oaW8sIHRoZSBTdGF0ZSBIaWdod2F5
IFBhdHJvbCBjb25maXJtZWQgRnJpZGF5LjwvcD48cD5UaGUgYnVzIHB1bGxlZCBvdmVyIHRvIHRo
ZSBzaWRlIG9mIHRoZSBleHByZXNzd2F5IG5lYXIgdGhlIFNodWZmZWwgU3RyZWV0IE5XIGV4aXQu
IFRob3NlIGFib2FyZCB3ZXJlIHRyYW5zZmVycmVkIHRvIGFub3RoZXIgdmVoaWNsZS4gSXQgd2Fz
IG5vdCBjbGVhciB3aGV0aGVyIHRoZSBmb3JtZXIgcHJlc2lkZW50IHdhcyBhYm9hcmQgdGhlIGJ1
cy48L3A+PHA+RHJpdmVycyBwYXNzaW5nIGJ5IHNwb3R0ZWQgdGhlIGJ1cyBvbiB0aGUgYmVybS48
L3A+PHA+QSBkaXNwYXRjaGVyIGZvciB0aGUgQ2FudG9uIFBvc3Qgb2YgdGhlIHBhdHJvbCBzYWlk
IGEgdHJvb3BlciB3b3JraW5nIHNlY3VyaXR5IGRldGFpbCBmb3IgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBj
YW1wYWlnbiBoYWQgaW5mb3JtZWQgdGhlIHBvc3QgdGhhdCB0aGUgYnVzICYjODIyMDt3YXMgZGlz
YWJsZWQmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUgcGF0cm9sIHdhcyBwcm92aWRpbmcgYXNzaXN0YW5jZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.