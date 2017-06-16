Canine officers learn how to better care for their four-legged partners

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJUFBFV0EgVFdQLjogUXVpY2ssIGFuc3dlciB0aGlzOiBXaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIG5v
cm1hbCByYW5nZSBmb3IgYSBkb2cmIzgyMTc7cyB0ZW1wZXJhdHVyZT88L3A+PHA+YS4pIDk5LjUt
MTAyLjUgRjwvcD48cD5iLikgOTcuNy05OSBGPC9wPjxwPmMuKSAzNi0zOCBDPC9wPjxwPmQuICkg
OTAtOTMgRjwvcD48cD5PciB0aGlzOiBXaGVyZSBpcyB0aGUgc2FwaGVub3VzIHZlaW4gbG9jYXRl
ZD88L3A+PHA+YS4pIFJlYXIgbGVnPC9wPjxwPmIuKSBGcm9udCBsZWc8L3A+PHA+Yy4pIE5lY2s8
L3A+PHA+ZC4pIEFua2xlPC9wPjxwPkRvbiYjODIxNzt0IHdvcnJ5IGlmIHlvdSBkb24mIzgyMTc7
dCBrbm93LiBTb21lIGNhbmluZSBvZmZpY2VycyBnYXRoZXJlZCBGcmlkYXkgYXQgdGhlIEFsbCBD
cmVhdHVyZXMgVmV0ZXJpbmFyeSBDbGluaWMgJmFtcDsgTG9kZ2UgZm9yIGFuIGFsbC1kYXkgdHJh
aW5pbmcgc2Vzc2lvbiBvbiBkb2cgYW5hdG9teSwgZmlyc3QgYWlkLCB0cmF1bWEgY2FyZSBhbmQg
YW5pbWFsIENQUiB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHN1cmUsIGVpdGhlci4gKFRoZSBhbnN3ZXJzIGFyZSBh
dCB0aGUgZW5kIG9mIHRoaXMgc3RvcnkuKTwvcD48cD5UaGUgc2VtaW5hciwgb2ZmZXJlZCBmb3Ig
ZnJlZSB0byBwb2xpY2UgYWdlbmNpZXMsIG1peGVkIGNsYXNzcm9vbSBsZWN0dXJlcyBhbmQgaGFu
ZHMtb24gdHJhaW5pbmcgZm9yIHRoZSBvZmZpY2VycyB0byBiZXR0ZXIgY2FyZSBmb3IgdGhlaXIg
Sy05IHBhcnRuZXJzIGFuZCBzaG93ZWQgdGhlbSBob3cgdG8gZGVhbCB3aXRoIG90aGVyIGFuaW1h
bHMgaW4gZGlzdHJlc3MsIGFzIHdlbGwuIFRoZSBkYXkgc3RhcnRlZCBvZmYgJiM4MjEyOyBhbmQg
ZW5kZWQgJiM4MjEyOyB3aXRoIGEgMjAtcXVlc3Rpb24gcXVpeiBmZWF0dXJpbmcgdGVybXMgc3Vj
aCBhcyBza2luIHR1cmdlciwgZ2FzdHJvcGV4eSwgY2F1ZGFsIGFuZCBlcGlnbG90dGlzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gcHJvbm91bmNlIHRoZSB3b3JkcywgaXMg
dGhhdCBiYWQ/JiM4MjIxOyBvbmUgb2ZmaWNlciBhc2tlZCB3aXRoIGEgbGF1Z2guPC9wPjxwPlZl
dGVyaW5hcmlhbiBMYXJyeSBNYXJrbGV5IGFuZCBoaXMgd2lmZSwgU2FsbHkgTWFya2xleSwgd2hv
IG1hbmFnZXMgdGhlIHByYWN0aWNlLCBkZWNpZGVkIHRvIG9mZmVyIHRoZSBjbGFzcyBhZnRlciBh
IHJlbGF0aXZlLCBBcHBsZSBDcmVlayBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmFzb24gV29vZHJ1ZmYsIGNvbXBs
YWluZWQgYWJvdXQgb3RoZXIgY2FuaW5lIHRyYWluaW5nIHNlc3Npb25zIG5vdCBiZWluZyB0aG9y
b3VnaCBlbm91Z2guIFRoZSBNYXJrbGV5cyBicmFpbnN0b3JtZWQsIGRldmlzZWQgYSBjbGFzcyBh
bmQgaW52aXRlZCBhbnkgcG9saWNlIGFnZW5jeSB0aGF0IHdhbnRlZCB0byBhdHRlbmQgZm9yIGZy
ZWUgYXMgYSBjb21tdW5pdHkgc2VydmljZS48L3A+PHA+VGhleSBldmVuIHNodXQgZG93biB0aGVp
ciBjbGluaWMgYXQgMTI1NDUgU2hlZXRzIFJvYWQgZm9yIHRoZSBkYXkgJiM4MjEyOyBleGNlcHQg
Zm9yIGVtZXJnZW5jaWVzICYjODIxMjsgdG8gZm9jdXMgb24gdGhlIHBvbGljZSBvZmZpY2Vycy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGp1c3QgcmVhbGx5IGFwcHJlY2lhdGUgd2hhdCB0aGV5IGRvIGFuZCB0
aGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHdlIHdhbnRlZCB0byBkbyB0aGlzLCYjODIyMTsgU2FsbHkgTWFya2xl
eSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgbG92ZSBhbmltYWxzIGFuZCB3ZSBrbm93IHRoZXkgbG92ZSB0aGVt
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHBvbGljZSBhZ2VuY2llcyByZXByZXNlbnRlZCBpbmNsdWRlZCBB
a3JvbiwgQnJpbWZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBCcm9hZHZpZXcgSGVpZ2h0cywgT3JydmlsbGUsIFN0
cmVldHNib3JvIGFuZCBXYWRzd29ydGguPC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2VycyBlbmpveWVkIHRoZSBv
cHBvcnR1bml0eSB0byByZWZyZXNoIHRoZWlyIGNhbmluZSBza2lsbHMgYW5kIGludGVsbGlnZW5j
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFzIGhhbmRsZXJzIGdldCBhIGxvdCBvZiBjYWxscyBpbnZvbHZp
bmcgb3RoZXIgZG9ncywmIzgyMjE7IHNhaWQgQWtyb24gcG9saWNlIG9mZmljZXIgSmVmZiBFZHNh
bGwsIHdobyBoYXMgd29ya2VkIHdpdGggaGlzIGNhbmluZSBwYXJ0bmVyIEp1c3RpY2UgZm9yIG1v
cmUgdGhhbiBhIHllYXIuICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIGhhdmUgYXMgbXVjaCBrbm93bGVkZ2Ug
YWJvdXQgaW5pdGlhbCBjYXJlIGFzIHdlIGNhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyaW1maWVsZCBTZ3Qu
IERhdmUgS25hcnIgaGFzIGJlZW4gYSBjYW5pbmUgb2ZmaWNlciBmb3IgYSBkb3plbiB5ZWFycyBh
bmQgaGFzIHdvcmtlZCB3aXRoIGhpcyBjdXJyZW50IHBhcnRuZXIgSGF2b2MgZm9yIG1vcmUgdGhh
biBlaWdodC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIHRoZSBoZWF0IG9mIHRoZSBtb21lbnQsIHlvdSBuZWVk
IHRvIGtub3cgd2hhdCB0byBkbyBhbmQgaG93IHRvIGFjdCAmIzgyMTI7IHdoZXRoZXIgaXQmIzgy
MTc7cyB5b3VyIHBhcnRuZXIgb3Igc29tZWJvZHkmIzgyMTc7cyBwZXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
IGFib3V0IHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHRoZSB0cmFpbmluZy4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3Jl
IGEgc21hbGwgY29tbXVuaXR5IHNvIHdlIGRlYWwgd2l0aCBhIGxvdCBvZiBpbmp1cmVkIGFuaW1h
bHMgYW5kIGxvc3QgcGV0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBtb3JuaW5nIHNlc3Npb24gZmVhdHVy
ZWQgY2xhc3Nyb29tIGxlYXJuaW5nLCBjb3ZlcmluZyBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gcHJvcGVyIGh5
ZHJhdGlvbiB0byBuYWlsIGNhcmUgdG8gZnJvc3RiaXRlIHRvIGFuYWwgZ2xhbmQgYWJzY2Vzc2Vz
LiBJbiB0aGUgYWZ0ZXJub29uLCB0aGUgb2ZmaWNlcnMgZ290IHRvIHdvcmsgaGFuZHMtb24gd2l0
aCB0aGUgTWFya2xleXMmIzgyMTc7IGRvZ3MsIGFzIHRoZXkgYmVjYW1lIGNlcnRpZmllZCBpbiBh
bmltYWwgQ1BSLiBUaGV5IGFsc28gbGVhcm5lZCBob3cgdG8gcHV0IGEgbXV6emxlIG9uIGEgZG9n
LCB0YWtlIGEgZG9nJiM4MjE3O3MgdGVtcGVyYXR1cmUsIGhhbmRsZSBjdXRzIGFuZCBzdGFiIHdv
dW5kcywgYW5kIGJhbmRhZ2UgdGhlIGNhbmluZXMuPC9wPjxwPlRoZSB2ZXRlcmluYXJ5IHN0YWZm
IGFsc28gd2VudCB0aHJvdWdoIHRoZSBvZmZpY2VycyYjODIxNzsgbWVkaWNhbCBraXRzIGZvciBh
bmltYWxzLCBvZmZlcmluZyBhZHZpY2Ugb24gd2hhdCBrZXkgaXRlbXMgd2VyZSBtaXNzaW5nIG9y
IHdoYXQgd2FzbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyeS48L3A+PHA+U2FsbHkgTWFya2xleSBzYWlkIHNo
ZSBob3BlcyB0aGUgb2ZmaWNlcnMgd2lsbCBoYXZlIGEgYmV0dGVyIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2Yg
YmFzaWMgZmlyc3QgYWlkIGZvciBkb2dzIGFuZCB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCByZWNvZ25pemUgdGhl
IHNpZ25zIG9mIHdoZW4gYW4gYW5pbWFsIGlzIGluIGRpc3RyZXNzIGFuZCBuZWVkcyB0byBzZWUg
dGhlIHZldC48L3A+PHA+VGhlIE1hcmtsZXlzIHBsYW4gdG8gb2ZmZXIgYW5vdGhlciBjbGFzcyBp
biB0aGUgZmFsbC48L3A+PHA+Tm93IGZvciB0aGUgYW5zd2VyczogVGhleSBhcmUgJiM4MjIwO2Em
IzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7YS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24g
VHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.