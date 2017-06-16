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Officer training

Canine officers learn how to better care for their four-legged partners

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 03:13 PM
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A police officer works to wrap up the leg of Balto as All Creatures Veterinary Clinic employees restrain the dog at the wound bandaging station during the K9 Unit First Aid and Trauma day held at All Creatures Veterinary Clinic in Rittman on Friday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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