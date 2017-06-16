All CATEGORIES
☰ Menu

Officer training

Canine officers learn how to better care for their four-legged partners

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 03:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A police officer works to wrap up the leg of Balto as All Creatures Veterinary Clinic employees restrain the dog at the wound bandaging station during the K9 Unit First Aid and Trauma day held at All Creatures Veterinary Clinic in Rittman on Friday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

spree17_04 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger

George Brinkman Jr. began 2017 as a sleeping wolf.

Obama aide fondly recalls time in White House at Akron luncheon; Brian Mosteller credited with helping Obama keep ‘cool’
dog17_03
Canine officers learn how to better care for their four-legged partners
Minnesota officer acquitted in shooting of Philando Castile; thousands demonstrate against verdict
rbriefs17cut
Regional news briefs — June 17, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next