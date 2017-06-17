Castile trial had video evidence — but not of key seconds

PHA+U1QuIFBBVUwsIE1pbm4uOiBUaGUgd29ybGQgbGVhcm5lZCBvZiBQaGlsYW5kbyBDYXN0aWxl
JiM4MjE3O3MgZGVhdGggdGhyb3VnaCBhIGdyaW0gbGl2ZXN0cmVhbSBsYXVuY2hlZCBieSBoaXMg
Z2lybGZyaWVuZCBzZWNvbmRzIGFmdGVyIENhc3RpbGUgd2FzIHNob3QgZml2ZSB0aW1lcyBieSBh
IHBvbGljZSBvZmZpY2VyLiBNYW55IHdlcmUgb3V0cmFnZWQgYnkgd2hhdCB0aGV5IHNhdyBhcyBE
aWFtb25kIFJleW5vbGRzJiM4MjE3OyBvdXR3YXJkbHkgY2FsbSB2b2ljZSBkZXNjcmliZWQgQ2Fz
dGlsZSBiZWluZyBzaG90IGFmdGVyIHJlYWNoaW5nIGZvciBoaXMgd2FsbGV0LjwvcD48cD5CdXQg
bm8gdmlkZW8gZXhpc3RlZCBvZiBleGFjdGx5IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgaW5zaWRlIHRoZSBjYXIg
aW4gdGhlIGtleSBzZWNvbmRzIGJlZm9yZSBSZXlub2xkcyBiZWdhbiBmaWxtaW5nLCBsZWF2aW5n
IGEganVyeSB0byBkZWNpZGUgd2hldGhlciB0byBiZWxpZXZlIE9mZmljZXIgSmVyb25pbW8gWWFu
ZXomIzgyMTc7cyB0ZXN0aW1vbnkgdGhhdCBDYXN0aWxlIHdhcyBwdWxsaW5nIG91dCBoaXMgZ3Vu
IGRlc3BpdGUgaGlzIGNvbW1hbmRzIGFuZCBoZSBmaXJlZCBpbiBmZWFyIGZvciBoaXMgbGlmZS48
L3A+PHA+VGhlIGp1cnkgb3B0ZWQgZm9yIGFjcXVpdHRhbCwgY2xlYXJpbmcgWWFuZXogb2YgbWFu
c2xhdWdodGVyIEZyaWRheSBhZnRlciBmaXZlIGRheXMgb2YgZGVsaWJlcmF0aW9uIHRoYXQgbmVh
cmx5IGVuZGVkIGluIGRlYWRsb2NrLiBDYXN0aWxlJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IGN1cnNlZCBhbmQg
c3Rvcm1lZCBmcm9tIHRoZSBjb3VydHJvb20gYW5kIGNpdGl6ZW5zIGZsb2NrZWQgYnkgdGhlIGh1
bmRyZWRzIHRvIHRoZSBzdGF0ZSBDYXBpdG9sIHRvIHZlbnQgdGhlaXIgYW5nZXIuIERlc3BpdGUg
dGhlIGFjcXVpdHRhbCwgdGhlIGNpdHkgd2hlcmUgWWFuZXogd29ya3MgYWxtb3N0IGltbWVkaWF0
ZWx5IGFubm91bmNlZCBwbGFucyB0byBkaXNtaXNzIGhpbS48L3A+PHA+VGhlIGZpbmRpbmcgd2Fz
IGluIGxpbmUgd2l0aCByZWNlbnQgaGlzdG9yeSBzaG93aW5nIHRyaWFscyBvZiBwb2xpY2Ugb2Zm
aWNlcnMgb2Z0ZW4gZW5kIGluIG5vbiYjMTczO2NvbnZpY3Rpb25zICYjODIxMjsgbmVhcmx5IDQw
IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHRpbWUgZm9yIHRob3NlIHRoYXQgUGhpbGlwIFN0aW5zb24sIGEgY3Jp
bWlub2xvZ2lzdCBhdCBPaGlvJiM4MjE3O3MgQm93bGluZyBHcmVlbiBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5
LCBoYXMgdHJhY2tlZCBzaW5jZSAyMDA1LiBUaGF0IGluY2x1ZGVkIHNldmVyYWwgcmVjZW50IG1p
c3RyaWFscyBvciBhY3F1aXR0YWxzIHdoZW4gb2ZmaWNlcnMgdGVzdGlmaWVkIHRoZXkgZmVhcmVk
IGZvciB0aGVpciBsaXZlcywgU3RpbnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5KdXJvciBEZW5uaXMgUGxvdXNz
YXJkIHNhaWQgdGhlIGp1cnkgZmF2b3JlZCBhY3F1aXR0YWwgZWFybHkgaW4gdGhlIHdlZWsgYnkg
YSAxMC0yIG1hcmdpbi4gSGUgc2FpZCB0aGV5IHNwZW50IGEgbG90IG9mIHRpbWUgZGlzc2VjdGlu
ZyB0aGUgJiM4MjIwO2N1bHBhYmxlIG5lZ2xpZ2VuY2UmIzgyMjE7IHJlcXVpcmVtZW50IGZvciBj
b252aWN0aW9uLCBhbmQgdGhlIHR3byBob2xkb3V0cyBldmVudHVhbGx5IGFncmVlZCBGcmlkYXkg
b24gYWNxdWl0dGFsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugc3RydWdnbGVkIHdpdGggaXQuIEkgc3RydWdn
bGVkIHdpdGggaXQuIEl0IHdhcyB2ZXJ5LCB2ZXJ5IGhhcmQsJiM4MjIxOyBQbG91c3NhcmQgc2Fp
ZCwgYWRkaW5nIHRoYXQgaGUgdGhvdWdodCB0aGUganVyeSBkZWxpdmVyZWQgdGhlIHJpZ2h0IHZl
cmRpY3QuPC9wPjxwPkhlIHdvdWxkIG5vdCBpZGVudGlmeSB0aGUgdHdvIGhvbGRvdXRzLCBidXQg
c2FpZCB0aGV5IHdlcmUgbm90IHRoZSBqdXJ5JiM4MjE3O3Mgb25seSB0d28gYmxhY2sgbWVtYmVy
cy4gVGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIGp1cm9ycyB3ZXJlIHdoaXRlLiBOb25lIHdhcyBMYXRpbm8uPC9w
PjxwPkhlIGRlY2xpbmVkIHRvIHNheSB3aGV0aGVyIGhlIHRob3VnaHQgWWFuZXogYWN0ZWQgYXBw
cm9wcmlhdGVseSwgYnV0IHNhaWQgdGhlIGp1cnkgc3ltcGF0aGl6ZXMgd2l0aCB0aGUgQ2FzdGls
ZSBmYW1pbHkuPC9wPjxwPllhbmV6LCBhIDI5LXllYXItb2xkIExhdGlubyBvZmZpY2VyLCBzdG9w
cGVkIENhc3RpbGUsIGEgMzIteWVhci1vbGQgc2Nob29sIGNhZmV0ZXJpYSB3b3JrZXIsIEp1bHkg
NiBpbiBhIFN0LiBQYXVsIHN1YnVyYi4gQ2FzdGlsZSYjODIxNztzIHRhaWxsaWdodCB3YXMgb3V0
OyBZYW5leiBhbHNvIHRlc3RpZmllZCBoZSB0aG91Z2h0IENhc3RpbGUgcmVzZW1ibGVkIGEgc3Vz
cGVjdCBpbiBhIHJlY2VudCBjb252ZW5pZW5jZSBzdG9yZSByb2JiZXJ5LjwvcD48cD5UaGUgc3Rv
cCB0dXJuZWQgZGVhZGx5IHNlY29uZHMgYWZ0ZXIgQ2FzdGlsZSBhbGVydGVkIHRoZSBvZmZpY2Vy
IHRoYXQgaGUgd2FzIGNhcnJ5aW5nIGEgZ3VuLiBDYXN0aWxlIGhhZCBhIHBlcm1pdC48L3A+PHA+
VGhlIGRlZmVuc2UgYXJndWVkIENhc3RpbGUsIHdobyBoYWQgdHJhY2VzIG9mIG1hcmlqdWFuYSBp
biBoaXMgc3lzdGVtLCB3YXMgc3RvbmVkIGFuZCBpdCBhZmZlY3RlZCBoaXMgcmVzcG9uc2VzIHRv
IFlhbmV6JiM4MjE3O3MgY29tbWFuZHMuIFRoZXkgcmFpc2VkIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBkaXNj
cmVwYW5jaWVzIGluIFJleW5vbGRzJiM4MjE3OyBzdGF0ZW1lbnRzIHRvIGludmVzdGlnYXRvcnMs
IGluY2x1ZGluZyB3aGVyZSBDYXN0aWxlIGNhcnJpZWQgaGlzIHdhbGxldCBhbmQgd2hvIGJvdWdo
dCB0aGUgbWFyaWp1YW5hLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBjb3VudGVyZWQgdGhhdCBZYW5leiBv
dmVycmVhY3RlZCB0byBhIG1hbiB3aG8gd2FzIG5vIHRocmVhdCwgYW5kIGhhZCBvcHRpb25zIHNo
b3J0IG9mIHNob290aW5nLiBUaGV5IGFsc28gaGlnaGxpZ2h0ZWQgc2VlbWluZ2x5IGNvbnRyYWRp
Y3Rvcnkgc3RhdGVtZW50cyBZYW5leiBtYWRlIHJpZ2h0IGFmdGVyIHRoZSBzaG9vdGluZyBhbmQg
dG8gaW52ZXN0aWdhdG9ycyBsYXRlciBhYm91dCB3aGV0aGVyIGhlIHNhdyB0aGUgZ3VuLiBIZSB0
ZXN0aWZpZWQgdGhhdCB3aGVuIGhlIHRvbGQgYSBzdXBlcnZpc29yIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBr
bm93IHdoZXJlIGl0IHdhcywgaGUgbWVhbnQgb25seSBhdCBmaXJzdC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhl
IHZlcmRpY3QsIGEgbGFyZ2UgY3Jvd2Qgb2YgcHJvdGVzdGVycyBnYXRoZXJlZCBvdXRzaWRlIHRo
ZSBzdGF0ZSBDYXBpdG9sLCBldmVudHVhbGx5IGxlYXZpbmcgdG8gbWFyY2ggZG93biBTdC4gUGF1
bCYjODIxNztzIHN0cmVldHMuIFRoZSBTdGF0ZSBQb2xpY2UgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgYWJvdXQg
MSw1MDAgcGVvcGxlIHNwbGludGVyZWQgb2ZmIHRvIGJsb2NrIHRyYWZmaWMgb24gSW50ZXJzdGF0
ZSA5NCBmb3IgYWJvdXQgdHdvIGhvdXJzLCBhbmQgMTggcGVvcGxlIHdlcmUgYXJyZXN0ZWQgYWZ0
ZXIgZmFpbGluZyB0byBoZWVkIGEgdGhpcmQgd2FybmluZyB0byBsZWF2ZSB0aGUgcm9hZHdheS48
L3A+PHA+R292LiBNYXJrIERheXRvbiBvZmZlcmVkIGhpcyBjb25kb2xlbmNlcyB0byB0aGUgQ2Fz
dGlsZSBmYW1pbHkgb24gdGhlIHZlcmRpY3QsIGNhbGxpbmcgaGlzIGRlYXRoICYjODIyMDthIHRl
cnJpYmxlIHRyYWdlZHkmIzgyMjE7IGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgbWFkZSBubyBtZW50aW9u
IG9mIFlhbmV6LiA8L3A+PHA+VGhlIGV2aWRlbmNlIGluY2x1ZGVkIHNxdWFkIGNhciB2aWRlbywg
YnV0IGl0cyB3aWRlIHZpZXcgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhcHR1cmUgZXhhY3RseSB3aGF0IGhhcHBl
bmVkIGluc2lkZSB0aGUgY2FyLiA8L3A+PHA+VGhlIHNxdWFkIGNhciB2aWRlbyBzaG93cyBZYW5l
eiBhcHByb2FjaGluZyBDYXN0aWxlJiM4MjE3O3MgY2FyIGFuZCBhc2tpbmcgZm9yIGEgZHJpdmVy
JiM4MjE3O3MgbGljZW5zZS4gQ2FzdGlsZSBhcHBlYXJzIHRvIGdpdmUgc29tZXRoaW5nIHRvIFlh
bmV6IHRocm91Z2ggdGhlIHdpbmRvdy4gQ2FzdGlsZSB0aGVuIHRlbGxzIHRoZSBvZmZpY2VyIGhl
JiM4MjE3O3MgY2FycnlpbmcgYSB3ZWFwb24sIGJ1dCBiZWZvcmUgaGUgZmluaXNoZXMgaGlzIHNl
bnRlbmNlLCBZYW5leiBoYXMgaGlzIGhhbmQgb24gaGlzIG93biBndW4gYW5kIGlzIHB1bGxpbmcg
aXQgb3V0IG9mIHRoZSBob2xzdGVyLjwvcD48cD5UaGVyZSBpcyBzaG91dGluZywgYW5kIFlhbmV6
IHNjcmVhbXMsICYjODIyMDtEb24mIzgyMTc7dCBwdWxsIGl0IG91dCEmIzgyMjE7IGJlZm9yZSBo
ZSBmaXJlcyBpbnRvIHRoZSBjYXIuIFByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgQ2FzdGlsZSYjODIxNztzIGxh
c3Qgd29yZHMgd2VyZTogJiM4MjIwO0kgd2FzbiYjODIxNzt0IHJlYWNoaW5nIGZvciBpdC4mIzgy
MjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.