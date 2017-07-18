All CATEGORIES
☰ Menu

Amusement parks

Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 02:42 PM | Updated: July 19, 2017 - 05:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Metal tracks begin replacing the former Mean Streak wood on Tuesday at Cedar Point in Sandusky. The Mean Streak, a wooden classic at Cedar Point, is being rebuilt into a steel coaster set to open in 2018. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM

Actor John Heard, best known for playing the father in the Home Alone movie series, has died. He was 72.

New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man - 11:50 AM
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them
Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next