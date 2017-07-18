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Amusement parks

Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 02:42 PM | Updated: July 19, 2017 - 05:19 PM
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Metal tracks begin replacing the former Mean Streak wood on Tuesday at Cedar Point in Sandusky. The Mean Streak, a wooden classic at Cedar Point, is being rebuilt into a steel coaster set to open in 2018. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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