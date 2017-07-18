Cedar Point offers upclose tour of super secret revamp of the Mean Streak roller coaster

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkRldGFpbHMuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0Jv
ZHlUeHQtLT48cD5TdGVlbCBjb252ZXJzaW9ucyBvZiBleGlzdGluZyB3b29kZW4gcm9sbGVyIGNv
YXN0ZXJzIGJlZ2FuIGluIDIwMTEgd2l0aCB0aGUgb3BlbmluZyBvZiB0aGUgTmV3IFRleGFzIEdp
YW50IGF0IFNpeCBGbGFncyBPdmVyIFRleGFzLiBUaGUgc3BlY2lhbCBzdGVlbCB0cmFjayBvdmVy
IHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCB3b29kIGFsbG93cyB0aGUgdHJhaW5zIHRvIGRvIHRoaW5ncyBsaWtl
IGdvIHVwc2lkZSBkb3duLiBPdGhlciBjb252ZXJzaW9ucyB0aGF0IGhhdmUgZm9sbG93ZWQgaW5j
bHVkZSB0aGUgU3Rvcm0gQ2hhc2VyIGF0IEtlbnR1Y2t5IEtpbmdkb20gYW5kIHRoZSBMaWdodG5p
bmcgUm9kIGF0IERvbGx5d29vZC48L3A+
PHA+VGhlIE1lYW4gU3RyZWFrIGF0IENlZGFyIFBvaW50IGxvb2tzIHRvIGJlIGdldHRpbmcgbWVh
bmVyIGFuZCBhIGxvdCBsZXNzIGxlYW4uPC9wPjxwPlRoZSBwYXJrIGdhdmUgYSBiZWhpbmQgdGhl
IHNjZW5lcyAmIzgyMjA7aGFyZCBoYXQmIzgyMjE7IHRvdXIgVHVlc2RheSBvZiB0aGUgcmVjb25z
dHJ1Y3Rpb24gb2YgdGhlIHdvb2RlbiBjb2FzdGVyLCB3aGljaCBjbG9zZWQgbGFzdCBzZWFzb24g
YW5kIGhhZCBpdHMgc2lnbiBidXJpZWQgZm9yIGdvb2QgaW4gdGhlIG1pZHdheS48L3A+PHA+UGFy
ayBvZmZpY2lhbHMgcmVtYWluIG11bSBhYm91dCB0aGUgc3BlY2lmaWNzIG9mIHRoZSBuZXcgY29h
c3RlciB0aGF0IGlzIHJpc2luZyBmcm9tIG11Y2ggb2YgdGhlIGV4aXN0aW5nIGNvYXN0ZXImIzgy
MTc7cyAxLjcgbWlsbGlvbiBib2FyZCBmZWV0IG9mIHNvdXRoZXJuIHllbGxvdyBwaW5lLjwvcD48
cD5Xb3JrZXJzIHdlcmUgYnVzeSByZXNoYXBpbmcgbWFueSBvZiB0aGUgY29hc3RlciYjODIxNztz
IHBlYWtzIGFuZCBjdXJ2ZXMsIGFkZGluZyBoZWF2eSBiZWFtcyBvZiBjdXJ2ZWQgc3RlZWwgdHJh
Y2sgdGhhdCBpbiBtYW55IHBsYWNlcyB3aWxsIGFsbG93IHRyYWlucyB0byB0YWtlIHJpZGVycyBm
cm9tIHNpZGUgdG8gc2lkZSBhbmQgZXZlbiB1cHNpZGUgZG93biBhZ2FpbiBhbmQgYWdhaW4gYW5k
IGFnYWluLjwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBNZWFuIFN0cmVhayBvcGVuZWQgb24gTWF5IDExLCAxOTkx
LCBpdCBicm9rZSB0aGUgd29ybGQgcmVjb3JkIGZvciB0aGUgdGFsbGVzdCBsaWZ0IGFuZCB0aGUg
bG9uZ2VzdCBkcm9wIG9uIGEgd29vZGVuIHJvbGxlciBjb2FzdGVyLiA8L3A+PHA+QW5kIGxpa2Ug
aXRzIHByZWRlY2Vzc29yLCBzYWlkIEphc29uIE1jQ2x1cmUsIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGFuZCBn
ZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgZm9yIENlZGFyIFBvaW50LCB0aGUgbmV3IGNvYXN0ZXIgd2lsbCB0dXJu
IHNvbWUgaGVhZHMsIGJ1dCBoZSB3b3VsZCBub3Qgb2ZmZXIgYW55IHNwZWNpZmljcyBhcyB0byB3
aGV0aGVyIHJlY29yZHMgbWlnaHQgYmUgYnJva2VuIG9uY2UgYWdhaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGlzIGlzIENlZGFyIFBvaW50LCBtYW4gJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3MgYWxsIEkgYW0gZ29p
bmcgdG8gc2F5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgc3RhbmRpbmcgaW4gdGhlIHNoYWRvdyBvZiB0aGUg
Y29hc3RlciB0aGF0IGJvYXN0ZWQgc29tZSAyNiBtaWxsaW9uIHJpZGVycyBpbiBpdHMgcHJldmlv
dXMgbGlmZXRpbWUuPC9wPjxwPlRoZSBNZWFuIFN0cmVhayBoYWQgYSByZXB1dGF0aW9uIGZvciBh
IHJvdWdoIHJpZGUgYW5kIHJpZGVyc2hpcCBudW1iZXJzIGhhZCBkZWNsaW5lZCBpbiByZWNlbnQg
eWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgYWx3YXlzIGxvb2tpbmcgdG8gaW1wcm92ZSB0aGUg
cmlkZSBleHBlcmllbmNlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhpcyBpcyBub3QgdGhlIGZp
cnN0IHRpbWUgdGhlIHBhcmsgaGFzIHRha2VuIGFuIGV4aXN0aW5nIGNvYXN0ZXIgYW5kIGNoYW5n
ZWQgdGhpbmdzIHVwIHRvIG1ha2UgaXQgcG9wdWxhciBhZ2Fpbi4gVGhlIHBhcmsgY29udmVydGVk
IHRoZSBzdGFuZC11cCBNYW50aXMsIGJ1aWx0IGluIDE5OTYsIGludG8gdGhlIHNpdC1kb3duLCBm
bG9vcmxlc3MgUm91Z2Fyb3UgY29hc3RlciBpbiAyMDE1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHJpZGVy
c2hpcCBpcyBzdGlsbCB1cCBvbiB0aGF0IGNvYXN0ZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5X
aXRoIGEgcm9sbGluZyBmaXZlLXllYXIgcGxhbiB0byBhZGQgb3IgcmVtb3ZlIHBhcmsgYXR0cmFj
dGlvbnMsIE1jQ2x1cmUgc2FpZCwgdGhlIE1lYW4gU3RyZWFrIHByb2plY3QgaGFzIGJlZW4gc2V2
ZXJhbCB5ZWFycyBpbiB0aGUgd29ya3MuIFRoZXkgc3RhcnRlZCBkZW1vIHdvcmsgcmlnaHQgYWZ0
ZXIgaXQgY2xvc2VkIGluIFNlcHRlbWJlci48L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgYWRkaXRp
b24gdG8gdGhlIHJlc29ydCB3YXMgdGhlIHJld29ya2VkIGFuZCByZW5hbWVkIHdhdGVyIHBhcmsg
Q2VkYXIgU2hvcmVzLjwvcD48cD5PZmZpY2lhbHMgd291bGQgb2ZmZXIgbm8gc3BlY2lmaWNzIG9u
IHRoZSBuZXcgY29hc3RlciBvdGhlciB0aGFuIGl0IHdpbGwgb3BlbiBhdCB0aGUgc3RhcnQgb2Yg
dGhlIG5leHQgc2Vhc29uIGJ1dCBpdCBpcyBhcHBlYXJzIGl0IHdpbGwga2VlcCB3aXRoIHRoZSBz
ZXR0aW5nIG9mIHRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3MgT2xkIFdlc3QtdGhlbWVkIEZyb250aWVyVG93biwg
YXMgaXQgaXMgc2l0dWF0ZWQgYmVoaW5kIHRoZSBzdGF0aW9uIGZvciB0aGUgQ2VkYXIgUG9pbnQg
JmFtcDsgTGFrZSBFcmllIFJhaWxyb2FkLjwvcD48cD5NY0NsdXJlIGFuZCBvdGhlcnMgd29yZSBz
cGVjaWFsIGJsYWNrIGhhcmQgaGF0cyBzaGFwZWQgbGlrZSBjb3dib3kgaGF0cyBmb3IgdGhlIHRv
dXIuPC9wPjxwPlBhcmsgc3Bva2VzbWFuIFRvbnkgQ2xhcmsgd2FzIGVxdWFsbHkgZXZhc2l2ZSB3
aGVuIHByZXNzZWQgZm9yIGRldGFpbHMuIEhlIGRpZCBzYXkgdGhlIG5hbWUgYW5kIHNwZWNpZmlj
YXRpb25zIG9mIHRoZSB5ZXQtdG8tYmUtbmFtZWQgYXR0cmFjdGlvbiB3aWxsIGJlIHJlbGVhc2Vk
IGJlZm9yZSB0aGUgcGFyayBjbG9zZXMgZm9yIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtGb3Ig
bm93IGl0IGlzIGZ1biB0byB3YXRjaCBldmVyeW9uZSBzcXVpcm0gYW5kIHNwZWN1bGF0ZSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIsIHdobyB0aGlua3MgdGhlIHJpZGUgc2hvdWxk
IGJlIGNhbGxlZCBNZWFuZXIgU3RyZWFrLCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.