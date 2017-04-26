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Cedar Point partners with LeBron James once again to offer first ‘slides’ at new water park

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 04:19 PM
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Cedar Point Making Big Waves with New Water Park. A rendering of Point Plummet, a six-story-tall, four-person aqua-drop body slide that will simultaneously send four guests on a nearly vertical free fall when the floor drops out from under them. The four separate 400-foot-long slides will send riders through a series of flat loops and s-curves for an amazing water rush. (Courtesy Cedar Point)

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