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Dead rides

Cedar Point’s Mean Streak laid to rest; what’s next for FrontierTown?

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: September 17, 2016 - 03:12 PM | Updated: September 18, 2016 - 08:54 AM
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Fans gather outside of the Mean Streak at Cedar Point on Friday as the coaster makes its final runs. The entrance sign from the ride was removed and taken to the parks Ride Cemetery. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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