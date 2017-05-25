All CATEGORIES
☰ Menu

Amusement

Cedar Point’s new Point Plummet water slide not for the faint of heart or heights

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 03:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The old Soak City water park at Cedar Point has been redone for this summer. The water park opens to the public on Saturday. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

tunnel26cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
$12 million, rock-splitting, tunnel-boring Rosie debuts for cameras

With rain falling steady, Rosie’s makers pulled back the white tarps covering the two sections of her body exposed to the elements. Her back three sections were tucked somewhere out of sight inside a steel building at the Robbins Co., a Solon manufacturer of massive tunnel bores.

ford26cut
Bond is set at $7 million for man charged with setting Akron fire that killed two adults and five children
first26cut_01
Ambassadors from LeBron James Family Foundation help open Cedar Point’s new water park
Regional news briefs — May 26, 2017
travel26cut
Trump travel ban blocked by appeals court; fight headed for Supreme Court
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next