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Amusement

Cedar Point’s new Point Plummet water slide not for the faint of heart or heights

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 03:22 PM
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The old Soak City water park at Cedar Point has been redone for this summer. The water park opens to the public on Saturday. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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