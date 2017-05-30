Cedar Point teams with LeBron James to raise money to help Akron kids

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2VkYXIgUG9pbnQgaXMgZHJvcHBpbmcgZGltZXMgdG8gaGVscCBzdXBwb3J0IExlQnJvbiBK
YW1lcyBkdXJpbmcgdGhlIE5CQSBGaW5hbHMgYW5kIGEgYml0IGJleW9uZC48L3A+PHA+VGhlIFNh
bmR1c2t5IGFtdXNlbWVudCBwYXJrIGlzIGNlbGVicmF0aW5nIHRoZSBvcGVuaW5nIG9mIGl0cyBu
ZXcgd2F0ZXIgcGFyayBDZWRhciBQb2ludCBTaG9yZXMgYW5kIHN1cHBvcnRpbmcgdGhlIExlQnJv
biBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbiBieSBkb25hdGluZyBhIGRpbWUgZm9yIGV2ZXJ5b25l
IGJyYXZlIGVub3VnaCB0byByaWRlIHRoZSBuZXcgUG9pbnQgUGx1bW1ldCBhdHRyYWN0aW9uLjwv
cD48cD5SaWRlcnMgY2xpbWIgc2l4IHN0b3JpZXMgdGhlbiB0aGV5IGdldCBpbnNpZGUgb2YgYSBj
aGFtYmVyIHdoZXJlIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBjb3VudGRvd24gYmVmb3JlIHRoZSBmbG9vciBk
cm9wcyBvdXQgdG8gdGhlIHdhdGVyc2xpZGUgYmVsb3cuPC9wPjxwPkZvciB0aGUgZmlyc3QgMTAw
LDAwMCByaWRlcnMsIHRoZSBwYXJrIHdpbGwgZG9uYXRlIDEwIGNlbnRzIGZvciBlYWNoIHJpZGVy
IG9yICQxMCwwMDAgdG8gdGhlIGZvdW5kYXRpb24gdGhhdCB3b3JrcyB0byBrZWVwIEFrcm9uIGtp
ZHMgaW4gc2Nob29sIGFuZCBvbiBhIHBhdGggdG93YXJkIGEgY29sbGVnZSBkZWdyZWUuPC9wPjxw
PldoZW4gdGhlIDEwMCwwMDAtcmlkZXIgbWlsZXN0b25lIGlzIHJlYWNoZWQsIENlZGFyIFBvaW50
IHBsYW5zIHRvIGdpdmUgdGhlIGx1Y2t5IHBlcnNvbiBhIGZvdXItcGFjayBvZiAyMDE4IENlZGFy
IFBvaW50IFBsYXRpbnVtIHBhc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIGh1Z2UgZmFucyBvZiBDZWRh
ciBQb2ludCBhbmQgaXRzIFBvaW50IFBsdW1tZXQgc2xpZGUsIHdlIGFyZSB0aHJpbGxlZCBhbmQg
aG9ub3JlZCB0byBiZSB0aGUgYmVuZWZpY2lhcnkgb2YgdGhpcyBhbWF6aW5nIG5ldyBhdHRyYWN0
aW9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBNaWNoZWxlIENhbXBiZWxsLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2Yg
dGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbi4gJiM4MjIwO0FzIG91ciBJIFByb21p
c2UgcHJvZ3JhbSBjb250aW51ZXMgdG8gZXhwYW5kLCBldmVyeSByZXNvdXJjZSBpcyB2aXRhbCB0
byB0aGUgbG9uZy10ZXJtIGltcGFjdCB3ZSBhcmUgd29ya2luZyB0byBoYXZlIG9uIG91ciBzdHVk
ZW50cyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMuIFdlIGFyZSBzbyBncmF0ZWZ1bCB0byBoYXZlIGEgcGFy
dG5lciBsaWtlIENlZGFyIFBvaW50IHRoYXQgdW5kZXJzdGFuZHMgYW5kIHN1cHBvcnRzIHRoYXQg
bWlzc2lvbiBhbmQgd2UgYXBwcmVjaWF0ZSBldmVyeSBzaW5nbGUgcmlkZXIgdGhhdCBlbmpveXMg
UG9pbnQgUGx1bW1ldCBhbmQgc3VwcG9ydHMgb3VyIGtpZHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DZWRhciBQ
b2ludCBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgSmFzb24gTWNDbHVyZSBzYWlkIHRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAg
dGhlIHBhcmsgaGFzIHdpdGggSmFtZXMgaXMgYSBzcGVjaWFsIG9uZSBmcm9tIHJhaXNpbmcgbW9u
ZXkgZm9yIHRoZSBmb3VuZGF0aW9uIGJ5IHNlbGxpbmcgc3BlY2lhbCB0aWNrZXRzIGZvciBlYXJs
eSBhY2Nlc3MgdG8gaXRzIGxhdGVzdCBhdHRyYWN0aW9uIHRvIGhvc3RpbmcgQWtyb24ga2lkcyBh
bmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgZm9yIGEgZGF5IG9mIGZ1biBpbiB0aGUgcGFyayBpbiBBdWd1c3Qu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBleGNpdGVkIHRvIGJlIGFibGUgdG8gZG8gdGhpcyBb
ZnVuZHJhaXNlcl0gdGhpcyBzdW1tZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgcGFyayBo
b3N0ZWQgMjMgdGVlbiBhbWJhc3NhZG9ycyBmcm9tIHRoZSBmb3VuZGF0aW9uIG9uIFRodXJzZGF5
IHRvIG9wZW4gdGhlIDE4LWFjcmUgd2F0ZXIgcGFyayBhZGphY2VudCB0byB0aGUgYW11c2VtZW50
IHBhcmsgd2l0aCBzb21lIDE3IHNsaWRlcyBhbmQgYXR0cmFjdGlvbnMuPC9wPjxwPkNyYWlnIFdl
YmIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.