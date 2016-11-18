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Charter school faces lawsuit after firing Akron-area management company

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 09:55 PM

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