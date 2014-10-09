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Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents

By Phil Trexler
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2014 - 09:45 AM | Updated: October 10, 2014 - 02:35 PM
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Chelsea Lynn Schobert leaves after testifying in the capital murder trial of Shawn Eric Ford Jr. in the Summit County courtroom of Judge Tom Parker on Thursday in Akron. Ford Jr., 19, was indicted on multiple counts of aggravated murder and could face the death penalty if he is convicted in the April 2013 bludgeoning deaths of Jeffrey Schobert, 56, and his wife, Margaret "Peg" Schobert, 59, at their lakeside home in New Franklin. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


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