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Chloe the kinkajou mesmerizes Summit County Council

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 09:03 PM | Updated: March 21, 2017 - 03:16 PM
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Akron Zoo education specialist Todd Boerner shows off Chloe, a kinkajou, at Akron City Council.


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