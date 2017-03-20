All CATEGORIES
☰ Menu

Chloe the kinkajou mesmerizes Summit County Council

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 09:03 PM | Updated: March 21, 2017 - 03:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Zoo education specialist Todd Boerner shows off Chloe, a kinkajou, at Akron City Council.


MORE IN NEWS

markets23cut_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are - 8:58 AM

Akron now has the last of three housing studies. And some findings have floored even its experts.

mingo23cut_01
Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing
amuse23cut_08
Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues
Bob Dyer: Snipers get a comedy discount
census23web
Northeast Ohio continues to lose population - 8:46 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next