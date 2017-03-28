All CATEGORIES
☰ Menu

Cincinnati club shooting victim: ’All I was thinking about was my kids’

By Dan Sewell and John Seewer
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 09:00 AM | Updated: March 28, 2017 - 12:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Police operate at a crime scene outside the Cameo Nightclub after a reported fatal shooting, Sunday, March 26, 2017, in Cincinnati. At least two people opened fire inside a crowded nightclub early Sunday morning. (AP Photo/John Minchillo)


MORE IN NEWS

ruhlin26_mug Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

drugcourt25_01
Akron drug court program extended to Stow defendants
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next