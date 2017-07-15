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Public art

Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 08:50 PM
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Laundry Project logo is painted at the end of the new mural on Saturday in Akron. The mural says "CLEAN" in style of the Ohio flag. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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