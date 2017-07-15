All CATEGORIES
☰ Menu

Public art

Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 08:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Laundry Project logo is painted at the end of the new mural on Saturday in Akron. The mural says "CLEAN" in style of the Ohio flag. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ohgarden17_01 Kyle Robertson - AP
Youth garden created to educate inner city children - 8:38 PM

COLUMBUS: After plucking a pair of leafy beets from the Hilltop Youth Garden, Diamond Demmons tried a slice of beet along with a carrot. The 9-year-old licked the beet as she held the small carrot in her other hand.

foreclose16cut_01
Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners
mural16_03
Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered
Oscar-winning actor Martin Landau dies at 89 - 8:57 PM
Norton police investigating fatal crash - 6:09 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next