All CATEGORIES
☰ Menu

Public art

Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 08:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Laundry Project logo is painted at the end of the new mural on Saturday in Akron. The mural says "CLEAN" in style of the Ohio flag. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Party atmosphere at Porthouse production of ‘Ain’t Misbehavin’ - 8:39 PM

The musical revue Ain’t Misbehavin’ is performed with style, humor, panache and great skill at Porthouse Theatre.

Upcoming reunions - 8:39 PM
skull15web
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2016
mural16_03
Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered - 8:50 PM
crash15cut_3
Authorities say driver who fatally struck two teen girls in May was texting and driving; New Franklin woman charged in Coventry crash
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next