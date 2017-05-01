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Health care

Cleveland Clinic CEO to leave leadership by end of year

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: May 1, 2017 - 09:15 AM
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Dr. Toby Cosgrove, President and CEO of Cleveland Clinic. Cosgrove announced Monday that he would be stepping down at the end of the year.

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