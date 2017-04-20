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Cleveland Clinic Medina Hospital president stepping down

Beacon Journal staff report

Published: April 20, 2017 - 08:31 PM | Updated: April 21, 2017 - 11:42 AM
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Dr. Thomas Tulisiak , president of Medina Hospital in one of the new areas under construction at Medina Hospital, a Cleveland Clinic hospital, in this Sept. 3, 2014 photo. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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