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Cleveland Indians not the only thing hot in Northeast Ohio — Akron sets a record high

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 2, 2016 - 04:16 PM | Updated: November 3, 2016 - 09:01 AM

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