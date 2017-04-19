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Cleveland man imprisoned 23 years in girlfriend’s slaying is released

Associated Press

Published: April 19, 2017 - 04:32 PM

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