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Cleveland rapper Machine Gun Kelly to perform during halftime at Tuesday’s Cavs game

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 02:24 PM
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Machine Gun Kelly performs at Wango Tango at StubHub Center earlier this month. Tuesday nights halftime show at the Cleveand Cavalier's game will feature the rapper. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)


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