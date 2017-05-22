All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland rapper Machine Gun Kelly to perform during halftime at Tuesday’s Cavs game

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 22, 2017 - 02:24 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Machine Gun Kelly performs at Wango Tango at StubHub Center earlier this month. Tuesday nights halftime show at the Cleveand Cavalier's game will feature the rapper. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)


MORE IN NEWS

Police: Mom killed two kids to save them from evil in world - 9:30 PM

DAYTON: Police say a woman told them she fatally shot her two children to save them from the world’s evils.

Ohio girl pleads ‘true’ to lesser charge in dad’s slaying - 9:07 PM
Summit Artspace entrepreneurship program adds master course
north22web
Career paths as diverse as North students as Akron high schools begin college and career academies model
police22cut_00
Panel of African-American police officers discusses unique role in society
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next