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Cleveland settles woman’s excessive force lawsuit for $2.25 million

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 04:10 PM

 

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