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Election 2016

Clinton strikes positive tone alone onstage following series of appearances alongside Trump

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: October 21, 2016 - 08:33 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks at a rally at Cuyahoga Community College in Cleveland, Friday. (AP Photo/Andrew Harnik)


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