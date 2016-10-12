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Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 09:17 PM | Updated: October 13, 2016 - 07:46 AM
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Patrick Smith, an actor who portrays Squeeks, is one of the many creepy clowns invites guests into the Funhouse at the Carnival of Horrors at Blossom Music Center. (JEFF LANGE/Special to the Beacon Journal)

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