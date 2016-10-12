All CATEGORIES
☰ Menu

SECTION E

Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 09:17 PM | Updated: October 13, 2016 - 04:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Patrick Smith, an actor who portrays Squeeks, is one of the many creepy clowns invites guests into the Funhouse at the Carnival of Horrors at Blossom Music Center. (JEFF LANGE/Special to the Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

medicare16_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Medicare shopping: The plan that worked for you in 2016 might not in 2017

Now is the time seniors and others with Medicare can potentially save — or lose — thousands of dollars in health care costs next year by choosing a Medicare plan.

dyer16cut_02
Bob Dyer: Akron ‘war hero’ really wasn’t
Trump campaign denounces Ohio GOP chair, deepens party rift
barberton16cutweb
Barberton’s vision for downtown still rolling out; here’s what’s to come
How to counter extremist views: Try agreeing with them
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next