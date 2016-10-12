All CATEGORIES
☰ Menu

SECTION E

Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 09:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Patrick Smith, an actor who portrays Squeeks, is one of the many creepy clowns invites guests into the Funhouse at the Carnival of Horrors at Blossom Music Center. (JEFF LANGE/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Don’t be so sad!

Feeling sad today? No wonder. You’re living in or near the 16th saddest city in America.

childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
elect13cut_01
Clinton reaching past Trump, as he denies report of assault
mammo13cut
Study questions value of mammograms, breast cancer screening
World news briefs — compiled Oct. 13
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next