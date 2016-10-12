All CATEGORIES
☰ Menu

SECTION E

Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 09:17 PM | Updated: October 13, 2016 - 04:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Patrick Smith, an actor who portrays Squeeks, is one of the many creepy clowns invites guests into the Funhouse at the Carnival of Horrors at Blossom Music Center. (JEFF LANGE/Special to the Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

countyexec14cut_01 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summit County will make local political history when choosing county executive

Summit County voters will make local political history when they choose their next county executive.

trump14cut_1
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment - 7:38 AM
ksu14cut_2
KSU president talks about the Kent State Promise
Barberton’s vision for downtown still rolling out; here’s what’s to come
Akron school allows transgender second-grader to use girls’ restroom, cites Obama guidelines for transgender students’ rights
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next