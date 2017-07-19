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Cold case heats up: Akron police Thursday will announce arrest in 2015 pizza shop slaying of UA student Zak Husein

Beacon Journal staff report

Published: July 19, 2017 - 05:34 PM | Updated: July 19, 2017 - 05:54 PM
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Undated family photo of Zakareia Zak Husein, 21, who was killed during a robbery in 2015 at Premium New York Style Pizza, 380 E. Glenwood Ave, where he worked part-time while going to school. Police will annouce an arrest in the case on Thursdday morning.


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