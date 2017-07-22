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Congress heralds bipartisan deal on Russia sanctions over U.S. election meddling

By Richard Lardner
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 05:36 PM
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In this July 13 photo, Senate Minority Leader Chuck Schumer of N.Y. pauses during a news conference on Capitol Hill in Washington. Congressional Democrats announced Saturday that a bipartisan group of House and Senate negotiators have reached an agreement on a sweeping Russia sanctions package to punish Moscow for meddling in the presidential election and its military aggression in Ukraine and Syria. Schumer called the sanctions legislation "strong" and he expected the legislation to be passed promptly. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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