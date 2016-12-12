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Convicted murderer refuses to defend himself in court against charges of stabbing fellow inmate

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 12, 2016 - 10:48 AM | Updated: December 13, 2016 - 10:36 AM
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Jeffery Conrad makes a point with Judge Paul Gallagher in Summit County court on Monday. Conrad was to go on trial for stabbing another inmate with a "shank" made from a sharpened plunger handle. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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