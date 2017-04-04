Coroner: Woman found dead in western Lake Erie drowned

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9SVCBDTElOVE9OLCBPSElPOiBBdXRob3JpdGllcyBpbiBub3J0aHdlc3QgT2hpbyBzYXkg
YSB3b21hbiBmb3VuZCBkZWFkIGluIHdlc3Rlcm4gTGFrZSBFcmllIGFwcGFyZW50bHkgZHJvd25l
ZCBpbiB0aGUgd2F0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBPdHRhd2EgQ291bnR5IENvcm9uZXImIzgyMTc7cyBP
ZmZpY2UgY29uZmlybWVkIHRoZSBkcm93bmluZyBhZnRlciBhbiBhdXRvcHN5IG9uIHRoZSB3b21h
biwgd2hvIGhhc24mIzgyMTc7dCB5ZXQgYmVlbiBpZGVudGlmaWVkLjwvcD48cD5BIGZpc2hlcm1h
biBmb3VuZCBoZXIgYm9keSBTYXR1cmRheSBldmVuaW5nLCBmbG9hdGluZyBpbiB0aGUgbGFrZSBh
Ym91dCA0IG1pbGVzICg2IGtpbG9tZXRlcnMpIG5vcnRoIG9mIHRoZSBEYXZpcy1CZXNzZSBOdWNs
ZWFyIFBvd2VyIFN0YXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBjb3JvbmVyIHNheXMgaXQgYXBwZWFycyB0aGUg
Ym9keSBoYWQgYmVlbiBpbiB0aGUgd2F0ZXIgZm9yIHNvbWUgdGltZSwgYW5kIHRoZXJlIHdlcmUg
bm8gc2lnbnMgb2YgdHJhdW1hLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.