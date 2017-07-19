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‘Couldn’t even see the sun’: Fire races near Yosemite park

By Scott Smith
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 05:49 PM
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Flames from a backfire burn as CalFire crews battle the Ditwiler Fire near Mariposa, Calif., on Tuesday. Record rain and snowfall in the mountains this winter was celebrated for bringing California's five-year drought to its knees, but it has turned into a challenge for firefighters battling flames feeding on dense vegetation, officials said. (AP Photo/Noah Berger)


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