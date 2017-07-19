‘Couldn’t even see the sun’: Fire races near Yosemite park

PHA+TUFSSVBPU0EsIENhbGlmLjogQSBzdXJnaW5nIHdpbGRmaXJlIHJhY2VkIHRocm91Z2ggQ2Fs
aWZvcm5pYSBtb3VudGFpbnMgYW5kIGZvb3RoaWxscyB3ZXN0IG9mIFlvc2VtaXRlIE5hdGlvbmFs
IFBhcmsgb24gV2VkbmVzZGF5LCBmb3JjaW5nIHRob3VzYW5kcyB0byBmbGVlIHRpbnkgR29sZCBS
dXNoLWVyYSB0b3ducyBhbmQgd2FmdGluZyBzbW9reSBoYXplIG92ZXIgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7
cyBsYW5kbWFyayBIYWxmIERvbWUgcm9jayBmYWNlLjwvcD48cD5UaGUgNC1kYXktb2xkIGJsYXpl
IG5lYXJseSBkb3VibGVkIGluIHNpemUgb3Zlcm5pZ2h0IGZyb20gYWJvdXQgNDAgc3F1YXJlIG1p
bGVzIHRvIG1vcmUgdGhhbiA3MCBzcXVhcmUgbWlsZXMsIHRoZSBDYWxpZm9ybmlhIERlcGFydG1l
bnQgb2YgRm9yZXN0cnkgYW5kIEZpcmUgUHJvdGVjdGlvbiBzYWlkLjwvcD48cD5BdCBpdHMgY2xv
c2VzdCwgdGhlIGJsYXplIHdhcyBzdGlsbCBhYm91dCAzNSBtaWxlcyBmcm9tIHRoZSBib3VuZGFy
eSBvZiBZb3NlbWl0ZSwgd2hlcmUgY2FtcGdyb3VuZHMgYXJlIG9wZW4sIHBhcmsgc3Bva2VzbWFu
IFNjb3R0IEdlZGltYW4gc2FpZC4gVGhlIGZpcmUgY2xvc2VkIG9uZSBvZiBzZXZlcmFsIHJvYWRz
IGludG8gdGhlIHBhcmsgZHVyaW5nIGl0cyBidXN5IHN1bW1lciBzZWFzb24sIGFuZCByYW5nZXJz
IHdhcm5lZCB2aXNpdG9ycyB3aXRoIHJlc3BpcmF0b3J5IHByb2JsZW1zIHRvIGJlIG1pbmRmdWwg
b2YgdGhlIGhhemUsIEdlZGltYW4gc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGZpcmUgaGFzIGZvcmNlZCBtb3Jl
IHRoYW4gNCwwMDAgcGVvcGxlIGZyb20gdGhlaXIgaG9tZXMsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLjwvcD48
cD5IZWF2eSBzbW9rZSBodW5nIGluIHRoZSBhaXIgb3ZlciBNYXJpcG9zYSwgYSB0b3duIG9mIDIs
MDAwIHdpdGggY2VudHVyeS1vbGQgd29vZGVuIGJ1aWxkaW5ncywgaW5jbHVkaW5nIHdoYXQmIzgy
MTc7cyB0b3V0ZWQgYXMgdGhlIG9sZGVzdCBhY3RpdmUgY291cnRob3VzZSB3ZXN0IG9mIHRoZSBS
b2NreSBNb3VudGFpbnMuPC9wPjxwPlRvbnkgTXVub3osIDYzLCBhbmQgaGlzIHdpZmUsIEVkbmEg
TXVub3osIDU5LCB3ZXJlIG9yZGVyZWQgb3V0IG9mIHRoZWlyIGhvbWUgb3V0c2lkZSBNYXJpcG9z
YSBvbiBUdWVzZGF5LiBUaGV5IGdyYWJiZWQgY2xvdGhlcywgbWVkaWNpbmUgYW5kIHRoZWlyIHRo
cmVlIGRvZ3MgYW5kIGEgY2F0IGFuZCBmbGVkLjwvcD48cD5Ecml2aW5nIG91dCBvbiBuYXJyb3cg
cm9hZHMgY2xvZ2dlZCBieSBvdGhlcnMgZ2V0dGluZyBvdXQsICYjODIyMDt5b3UgY291bGRuJiM4
MjE3O3QgZXZlbiBzZWUgdGhlIHN1biYjODIyMTsgaW4gdGhlIGFzaC1maWxsZWQgc2t5LCBzYWlk
IFRvbnkgTXVub3osIGEgc2Nob29sIGN1c3RvZGlhbi48L3A+PHA+RG93bnRvd24gTWFyaXBvc2Eg
d2FzIGVtcHR5IGV4Y2VwdCBmb3IgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFuZCBvdGhlciBlbWVyZ2VuY3kgd29y
a2Vycy4gRmllcmNlIGZsYW1lcyB3ZXJlIHZpc2libGUgb24gc2xvcGVzIGFib3V0IGEgbWlsZSBh
d2F5LjwvcD48cD5UaGUgZmlyZSB3YXMgdGhyZWF0ZW5pbmcgYWJvdXQgMSw1MDAgaG9tZXMgYW5k
IG90aGVyIGJ1aWxkaW5ncywgYWZ0ZXIgYWxyZWFkeSBkZXN0cm95aW5nIGVpZ2h0IHN0cnVjdHVy
ZXMuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGNsZWFyIHdoYXQgdHlwZSBvZiBidWlsZGluZ3MgYnVybmVkLiBJ
dCBpcyBidXJuaW5nIG5lYXIgSGlnaHdheSA0OSwgYSBoaXN0b3JpY2FsIHJvdXRlIHdpbmRpbmcg
aXRzIHdheSB1cCBDYWxpZm9ybmlhIGZvb3RoaWxscyBvZiB0aGUgd2VzdGVybiBTaWVycmEgTmV2
YWRhIGRvdHRlZCB3aXRoIGxpdHRsZSB0b3ducyB0aGF0IHNwcm91dGVkIGFsb25nIHRoZSBnb2xk
IE1vdGhlciBMb2RlIHRoYXQgZHJldyBtaW5lcnMgdG8gQ2FsaWZvcm5pYSBpbiB0aGUgMTgwMHMu
PC9wPjxwPlJlY29yZCByYWluIGFuZCBzbm93ZmFsbCBpbiB0aGUgbW91bnRhaW5zIHRoaXMgd2lu
dGVyIGFicnVwdGx5IGVuZGVkIENhbGlmb3JuaWEmIzgyMTc7cyBmaXZlLXllYXIgZHJvdWdodC4g
QnV0IHRoYXQgaGFzIGluY3JlYXNlZCB0aGUgY2hhbGxlbmdlIGZvciBjcmV3cyBiYXR0bGluZyBm
bGFtZXMgZmVlZGluZyBvbiBkZW5zZSB2ZWdldGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgy
MTc7cyBhbXBsZSBmdWVsIGFuZCBzdGVlcCB0ZXJyYWluLCYjODIyMTsgQ2FsIEZpcmUgc3Bva2Vz
d29tYW4gRGVlRGVlIEdhcmNpYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgbWFrZXMgZmlyZWZpZ2h0aW5nIGRp
ZmZpY3VsdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0YXRld2lkZSwgYWJvdXQgNiwwMDAgZmlyZWZpZ2h0ZXJz
IHdlcmUgYmF0dGxpbmcgMTcgbGFyZ2Ugd2lsZGZpcmVzLCBpbmNsdWRpbmcgYWJvdXQgMiwyMDAg
YXQgdGhlIGZpcmUgbmVhciBZb3NlbWl0ZS48L3A+PHA+R292LiBKZXJyeSBCcm93biBoYXMgZGVj
bGFyZWQgYW4gZW1lcmdlbmN5LCBib2xzdGVyaW5nIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIHJlc291cmNl
cyB0byBiYXR0bGUgdGhlIGZpcmUgdGhhdCBoZSBzYWlkIGhhcyBmb3JjZWQgdGhvdXNhbmRzIG9m
IHJlc2lkZW50cyB0byBmbGVlIGFuZCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjb250aW51ZSBidXJuaW5nLjwv
cD48cD5JbiBOZXZhZGEsIGZpcmVmaWdodGVycyBnb3QgYSBoYW5kbGUgb24gYSB3aW5kLWRyaXZl
biB3aWxkZmlyZSB0aGF0IGRlc3Ryb3llZCBmb3VyIGhvbWVzIGFuZCBkYW1hZ2VkIHNldmVyYWwg
bW9yZS4gQnVyZWF1IG9mIExhbmQgTWFuYWdlbWVudCBzcG9rZXNtYW4gR3JlZyBEZWltZWwgc2Fp
ZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBubyBvbmUgd2FzIGh1cnQgaW4gdGhlIGZpcmUgdGhhdCBicm9rZSBv
dXQgaW4gZXh0cmVtZWx5IHdpbmR5IGNvbmRpdGlvbnMganVzdCBlYXN0IG9mIEVsa28uPC9wPjxw
PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5LcmlzdGluIEJlbmRlciBpbiBTYW4gRnJhbmNp
c2NvIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.