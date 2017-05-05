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health care

Couple gives gift of time to other families grieving loss of baby

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 5, 2017 - 04:15 PM | Updated: May 5, 2017 - 10:24 PM
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Footprints of Erin and Tony Maroon's newborn son sit on the windowsill of their hospital room on Thursday at Summa Akron City Hospital. Erin and Tony have donated a CuddleCot, a refrigerated bassinet that allows grieving parents of stillborn babies to be with their baby longer after the loss to Akron Children's Hospital. The couple started a a foundation after they only had a few hours to be with their baby, who died in 2015, to provide these bassinets. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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