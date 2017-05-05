Couple gives gift of time to other families grieving loss of baby

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBOb3J0aCBDYW50b24gY291cGxlIGlzIG9uIGEgbWlzc2lvbiB0byBoZWxwIGdyaWV2aW5n
IHBhcmVudHMgb2Ygc3RpbGxib3JuIGluZmFudHMgb3IgbmV3Ym9ybiBkZWF0aCBnZXQgc29tZXRo
aW5nIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0OiBlbm91Z2ggdGltZSB0byBzYXkgZ29vZGJ5ZS48L3A+PHA+
T24gT2N0LiAyNywgMjAxNSwgRXJpbiBhbmQgVG9ueSBNYXJvb24gZm91bmQgb3V0IHRoZWlyIGZp
cnN0IGJhYnksIEFzaGxpZSBDYXRocmVuIE1hcm9vbiwgZGllZCBpbiB1dGVybyBhdCA0MSB3ZWVr
cyBhbmQgYSBkYXksIGFmdGVyIGEgaGVhbHRoeSBwcmVnbmFuY3kuIFRoZSBiYWJ5JiM4MjE3O3Mg
dW1iaWxpY2FsIGNvcmQgaGFkIHdyYXBwZWQgYXJvdW5kIGhlciBuZWNrIHRocmVlIHRpbWVzIGFu
ZCBoZXIgYW5rbGUgb25jZSAgJiM4MjEyOyBhbiBvY2N1cnJlbmNlIHRoZSBwYXJlbnRzIHdlcmUg
bGF0ZXIgdG9sZCBpcyB1c3VhbGx5IG5vdCBmYXRhbC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgRXJpbiBlbmR1cmVk
IGxhYm9yIGZvciAyNCBob3Vycywgc2hlIHVsdGltYXRlbHkgaGFkIGEgQ2Flc2FyZWFuIHNlY3Rp
b24gYXQgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBBa3JvbiBHZW5lcmFsIHRvIGRlbGl2ZXIgaGVyIHN0aWxs
Ym9ybiBiYWJ5LjwvcD48cD5UaGVyZSB3YXMgbm8gYmFieSYjODIxNztzIGZpcnN0IGNyeS4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3YXMgbm8gc291bmQgJiM4MjEyOyBpdCB3YXMganVzdCBlbXB0eSBp
biB0aGUgcm9vbSwmIzgyMjE7IEVyaW4gcmVjYWxsZWQuPC9wPjxwPkluIHRoZSBmb2cgb2YgYW5l
c3RoZXNpYSBhbmQgc2hvY2ssIEVyaW4gc2FpZCBzaGUgaGFkIGFib3V0IDIwIG1pbnV0ZXMgYWZ0
ZXIgZGVsaXZlcnkgdG8gaG9sZCBBc2hsaWUgd2hpbGUgYSBwaG90b2dyYXBoZXIgdGhleSBjYWxs
ZWQgdG9vayBwaG90b3MuPC9wPjxwPlRoZSBuZXh0IGRheSB3aGVuIEVyaW4gYXNrZWQgdG8gc2Vl
IHRoZSBiYWJ5IGZyb20gdGhlIG1vcmd1ZSwgQXNobGllJiM4MjE3O3MgbGl0dGxlIGJvZHkgYW5k
IHRoZSBibGFua2V0cyBzdGlsbCB3cmFwcGluZyBoZXIgd2VyZSBmcm96ZW4uIEVyaW4gc2FpZCBo
ZXIgZmVhdHVyZXMgaGFkICYjODIyMDt0dXJuZWQgYW5ncnkuIFNoZSB3YXMgbm90IHRoZSBzYW1l
IGJhYnkgSSBoYWQgc2VlbiBsZXNzIHRoYW4gMjQgaG91cnMgYmVmb3JlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
SW4gdG90YWwsIEVyaW4gZXN0aW1hdGVzIHRoZSBmYW1pbHkgb25seSBoYWQgYWJvdXQgYW4gaG91
ciB3aXRoIEFzaGxpZSBvdmVyIGEgdHdvLWRheSBwZXJpb2QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBiaWdn
ZXN0IHJlZ3JldCBpcyBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZWUgaGVyIGZlZXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2Fp
ZC4gPC9wPjxwPldoZW4gRXJpbiB3YXMgd2FpdGluZyB0byBiZSBkaXNjaGFyZ2VkLCBzaGUgc2Vh
cmNoZWQgdGhlIGludGVybmV0IGZvciBhIHdheSB0byBjb3BlIHdpdGggY29taW5nIGhvbWUgdG8g
YW4gZW1wdHkgbnVyc2VyeS4gPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIHNoZSBmb3VuZCBvdXQg
YWJvdXQgdGhlIEN1ZGRsZSBDb3QgJiM4MjEyOyBhIGNvb2wgZ2VsIHBhZCB0aGF0IHVzZXMgZGlz
dGlsbGVkIHdhdGVyIGFuZCBpcyBsYWlkIHVuZGVyIGEgYmxhbmtldC4gSXQgY2FuIGtlZXAgYSBi
YWJ5JiM4MjE3O3MgYm9keSB0ZW1wZXJhdHVyZSBiZXR3ZWVuIDMyIGRlZ3JlZXMgYW5kIDQyIGRl
Z3JlZXMgZm9yIHVwIHRvIDk2IGhvdXJzIGluIG9yZGVyIHRvIGdpdmUgZ3JpZXZpbmcgcGFyZW50
cyB0aGUgdGltZSB0aGV5IG5lZWQgdG8gc2F5IGdvb2RieWUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgd2Ug
aGFkIHRoaXMgYW5kIG91ciBjaGlsZCBoYWQgYmVlbiBhYmxlIHRvIHN0YXkgd2l0aCB1cywgaXQg
d291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGEgd29ybGQgb2YgZGlmZmVyZW5jZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgVG9ueSwg
d2hvIGlzIGluIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudC48L3A+PHA+Rm9yIG1vbnRocyBhZnRlciBBc2hsaWUm
IzgyMTc7cyBkZWF0aCwgdGhlIGNvdXBsZSBoYWQgYSBoYXJkIHRpbWUgY29waW5nLiBOZWl0aGVy
IGNvdWxkIG9wZW4gdGhlIGRvb3IgdG8gdGhlIG51cnNlcnkuIFRvbnkgYnVpbHQgYSBwb25kIGlu
IGhpcyBkYXVnaHRlciYjODIxNztzIG1lbW9yeSBpbiB0aGUgZnJvbnQgeWFyZCBhbmQgZGVkaWNh
dGVkIGhpcyAmIzgyMTc7NjkgRmlyZWJpcmQgdG8gaGlzIGRhdWdodGVyLCBtYWtpbmcgYSBzaWdu
IHRvIGRpc3BsYXkgYXQgY2FyIHNob3dzLjwvcD48cD5JbiBEZWNlbWJlciwgRXJpbiwgYSBzYWxl
cyBkaXJlY3RvciBmb3IgTWFyeSBLYXkgQ29zbWV0aWNzLCB3b2tlIHVwIG9uZSBtb3JuaW5nIGFu
ZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byBwdXQgdGhlc2UgQ3VkZGxlIENvdHMgaW4gaG9zcGl0
YWxzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNvdXBsZSB3YW50cyBhIHVuaXQgaW4gZXZlcnkgVS5TLiBo
b3NwaXRhbC4gVGhlcmUgYXJlIG5vdyBhYm91dCA0MDAgbmF0aW9ud2lkZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kga25vdyBpdCYjODIxNztzIGxvZnR5IGFuZCBJIGtub3cgaXQmIzgyMTc7cyBncmFuZCwmIzgy
MjE7IEVyaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZmVlbCBsaWtlIGl0IG5lZWRzIHRvIGJlIGRvbmUuIEkg
cGVyc29uYWxseSBoYXZlIHRoZSBkcml2ZSB0byBtYWtlIHN1cmUgaXQgZ2V0cyBkb25lIG9yIHRv
IHJlYWxseSB3b3JrIGFuZCBzYXkgSSBnYXZlIGl0IG15IGJlc3QgZWZmb3J0LiBQYXJ0IG9mIGl0
IGlzIHNlbGZpc2guIEkgd2FudCBBc2hsaWUmIzgyMTc7cyBuYW1lIHRvIGJlIGtub3duLiBJIHdh
bnQgaGVyIGxlZ2FjeSB0byBsaXZlIG9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNvdXBsZSBoYXMgZm9y
bWVkIGEgY2hhcml0eSBjYWxsZWQgQXNobGllJiM4MjE3O3MgRW1icmFjZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5hc2hsaWVzZW1icmFjZS5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuYXNobGllc2Vt
YnJhY2Uub3JnPC9hPi4gVGhleSBoZWxkIGEgZnVuZHJhaXNlciBnYWxhIGluIE9jdG9iZXIgYW5k
IHJhaXNlZCAkMTUsMDAwLiBUaGV5IGhhdmUgYW4gdXBjb21pbmcgZ29sZiBvdXRpbmcgYW5kIGNv
bnRpbnVlIHRvIHJhaXNlIGZ1bmRzLjwvcD48cD5TbyBmYXIsIHRoZXkgaGF2ZSBwbGFjZWQgc2l4
IEN1ZGRsZSBDb3RzIGluIGhvc3BpdGFscywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSBkb25hdGVkIGxhc3Qgd2Vl
ayB0byBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLiA8L3A+PHA+TG9jYWxseSwgQWty
b24gR2VuZXJhbCByZWNlaXZlZCB0aGUgZmlyc3QgdW5pdCBhbmQgb3RoZXIgdW5pdHMgYXJlIGF0
IFN1bW1hIEJhcmJlcnRvbiBIb3NwaXRhbCwgTWVyY3kgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIsIEF1bHRtYW4g
SG9zcGl0YWwgYW5kIG9uZSBpcyBzbGF0ZWQgZm9yIFN1bW1hIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwu
PC9wPjxwPlRoZXkgYWxzbyBoYXZlIHBsYWNlZCBhIHVuaXQgaW4gTmFzaHZpbGxlIGFuZCBoYXZl
IHJlcXVlc3RzIGZyb20gaG9zcGl0YWxzIGluIEhvdXN0b24sIERlbnZlciwgQ29ubmVjdGljdXQg
YW5kIFBlbm5zeWx2YW5pYS4gPC9wPjxwPkluIGFkZGl0aW9uLCB0aGVyZSBhcmUgdW5pdHMgcGVu
ZGluZyBpbiBZb3VuZ3N0b3duLCBXb29zdGVyLCBQb3J0YWdlIENvdW50eSBhbmQgaW4gQ2xldmVs
YW5kLiA8L3A+PHA+RXJpbiBzYWlkIEFzaGxpZSYjODIxNztzIEVtYnJhY2Ugd2lsbCByYWlzZSBm
dW5kcyB3aXRoIGZhbWlsaWVzIHRvIHBsYWNlIGEgQ3VkZGxlIENvdCBpbiB0aGVpciBiYWJ5JiM4
MjE3O3MgaG9ub3IuIFNvIGZhciwgZml2ZSBDdWRkbGUgQ290cyBoYXZlIGJlZW4gcGFpZCBmb3Ig
d2l0aCBwcml2YXRlIGZhbWlseSBmdW5kcmFpc2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHBsYWNlZCB0
aG9zZSBmaXJzdCBiZWNhdXNlIHdlIHdhbnRlZCB0aGUgZmFtaWxpZXMgdG8gZ2V0IGNsb3N1cmUs
JiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gRnVuZHMgZnJvbSB0aGUgZ2FsYSB3aWxsIGJlIHVzZWQgZm9yIHRo
ZSByZW1haW5pbmcgY290cyB0aGlzIHllYXIsIHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5FYWNoIGRvbmF0ZWQg
Q3VkZGxlIENvdCB1bml0LCB3aGljaCB0aGUgTWFyb29ucyBhbHNvIGRlbGl2ZXIgd2l0aCBhIGJh
c3NpbmV0LCBoYXMgYSBwbGFxdWUsIHdoaWNoIHJlYWRzOiAmIzgyMjA7TWF5IHRoaXMgYmUgYSBi
bGVzc2luZyB0byB5b3UgaW4geW91ciB0aW1lIG9mIGdyaWVmLiBQbGVhc2Uga25vdyB5b3UgYXJl
IG5vdCBhbG9uZS4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5UaGUgTWFyb29ucyBoYXZlIGJlZW4gdG9sZCB0aGF0
IHRoZSB1bml0cyB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGRvbmF0ZWQgdG8gaG9zcGl0YWxzIGhhdmUgYmVlbiB1
c2VkLCBidXQgYmVjYXVzZSBvZiBwcml2YWN5IGlzc3VlcywgdGhleSBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGFi
bGUgdG8gdGFsayB0byBhIGZhbWlseSB0aGF0IGhhcyB1c2VkIHRoZSBDdWRkbGUgQ290LiBUaGV5
JiM4MjE3O2QgbGlrZSB0byBiZSBhYmxlIHRvIGhlYXIgZnJvbSBhIGZhbWlseSB0aGF0IGl0IGhl
bHBlZC48L3A+PHA+VGhlIEN1ZGRsZSBDb3RzIHdpbGwgcHJvdmlkZSBjb21mb3J0IGFuZCBjb21w
YXNzaW9uIHRvIGdyaWV2aW5nIHBhcmVudHMsIHNhaWQgRHIuIE1vbmEgUmFlZCwgYSBwYWxsaWF0
aXZlIGNhcmUgcGh5c2ljaWFuIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtPbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHRoaW5ncyBmb3IgYSBmYW1pbHkgd2hvIGhhcyBs
b3N0IGEgY2hpbGQgaXMgdGltZS4gSXQmIzgyMTc7cyBzbyBpbXBvcnRhbnQgZm9yIGJlcmVhdmVt
ZW50IHRvIGJlIGFibGUgdG8gaG9sZCB0aGUgYmFieSBhbmQgcHJvdmlkZSBhIGJvbmQsJiM4MjIx
OyBSYWVkIHNhaWQuIDwvcD48cD5BZnRlciBkZWF0aCwgYSBiYWJ5JiM4MjE3O3MgYm9keSBhbmQg
ZmVhdHVyZXMgY2FuIGNoYW5nZSBpbiBhIG1hdHRlciBvZiBtaW51dGVzIHRvIGhvdXJzLCBkZXBl
bmRpbmcgb24gdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMsIHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Tb21lIHBhcmVudHMg
d2FudCB0aW1lIHdpdGggdGhlIGJhYnkgdG8gZG8gbm9ybWFsIHRoaW5ncyBsaWtlIGNoYW5naW5n
IGEgZGlhcGVyIG9yIGJhdGhpbmcgdGhlIGJhYnksIFJhZWQgc2FpZC4gVGhlIEN1ZGRsZSBDb3Qg
Z2l2ZXMgdGhlbSB0aGF0IHRpbWUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbWlnaHQgc2VlbSBsaWtlIHN1
Y2ggYSBsaXR0bGUgdGhpbmcsIGJ1dCB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0aHJvdWdoIHRo
aXMsIHdlIGNhbiBtYWtlIGEgcmVhbGx5IGF3ZnVsIHNpdHVhdGlvbiBhIGxpdHRsZSBsZXNzIGF3
ZnVsLCYjODIyMTsgUmFlZCBzYWlkLjwvcD48cD5FcmluIE1hcm9vbiBzYWlkIG9mZmVyaW5nIHRo
ZSB1bml0cywgd2hpY2ggY29zdCBhYm91dCAkMywwMDAsIHRvIGhvc3BpdGFscyBpcyBiaXR0ZXJz
d2VldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdpc2ggdGhleSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGV2ZXIgZ29pbmcg
dG8gYmUgdXNlZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgQ3VkZGxlIENvdHMgbm93IGFy
ZSBvbmx5IG1hZGUgYnkgYSBjb21wYW55IGluIHRoZSBVbml0ZWQgS2luZ2RvbS4gVG9ueSBNYXJv
b24gc2FpZCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIHNwb2tlbiB0byB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYj
ODIxNztzIGVuZ2luZWVyaW5nIGRlcGFydG1lbnQgdG8gd29yayBvbiBtYWtpbmcgc2ltaWxhciB1
bml0cyBpbiB0aGUgVS5TLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZW1lbWJlciB0ZWxsaW5nIFRvbnkgdGhh
dCBBc2hsaWUgaXMgZ29pbmcgdG8gY2hhbmdlIHRoZSB3b3JsZC4gSSBrbm93IGV2ZXJ5IHBhcmVu
dCBzYXlzIHRoYXQuIEkganVzdCBoYWQgdGhpcyBmZWVsaW5nLCYjODIyMTsgRXJpbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBkbyBpdCBmb3IgaGVyLiBXZSBjb3VsZCBsYXkgZG93biBhbmQgZGll
IHdpdGggaGVyIG9yIHdlIGNvdWxkIGRvIHNvbWV0aGluZyBhYm91dCBpdC4gVGhhdCYjODIxNztz
IHdoeSB3ZSB3ZW50IHRocm91Z2ggdGhpcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBNYXJvb25zIGhhdmUg
YSBuZXcgY2hhcHRlciB0byBhZGQgdG8gdGhlaXIgc3RvcnkuPC9wPjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSwg
RXJpbiBkZWxpdmVyZWQgYSBoZWFsdGh5IGJhYnkgYm95LCBBbnRob255ICYjODIyMDtBSiYjODIy
MTsgSmVycmljayBNYXJvb24sIGJvcm4gYXQgQ2l0eSBIb3NwaXRhbCBhdCA3IHBvdW5kcywgMTEg
b3VuY2VzIGFuZCAyMS41IG91bmNlcy48L3A+PHA+V2hpbGUgaW4gdGhlIGhvc3BpdGFsLCB0aGUg
TWFyb29ucyBhbHJlYWR5IGNvb3JkaW5hdGVkIHdpdGggc3RhZmYgdG8gcmV0dXJuIHRvIENpdHkg
SG9zcGl0YWwgdG8gZGVsaXZlciB0aGUgbmV4dCBDdWRkbGUgQ290IGFuZCB0byB0YWxrIHdpdGgg
ZG9jdG9ycyBhYm91dCBoZWxwaW5nIGdyaWV2aW5nIHBhcmVudHMuPC9wPjxwPkFKIHdhcyBib3Ju
IGF0IDM5IHdlZWtzIGdlc3RhdGlvbi4gRXJpbiBhbmQgVG9ueSBhZG1pdHRlZCB0aGF0IHRoZXkg
d2VyZSBvbiBwaW5zIGFuZCBuZWVkbGVzIHVudGlsIGhlIHdhcyBib3JuLjwvcD48cD5Ub255IHNh
aWQgaGUgaGFkIGEgZmxhc2hiYWNrIHRvIEFzaGxpZSYjODIxNztzIHF1aWV0IGJpcnRoIHdoZW4g
QUogd2FzIGJvcm4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtBZnRlciBJIGhlYXJkIGhpbSBjcnksIEkgd2FzIGRv
bmUsJiM4MjIxOyBUb255IHNhaWQsIG9mIGhpcyBlbW90aW9ucy4gJiM4MjIwO0hlIGNhbWUgb3V0
IHdhaWxpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BSiBoYXMgYSBmdWxsIGhlYWQgb2YgZGFyayBoYWlyICYj
ODIxMjsgYW5kIGxvbmcgdG9lcyBvbiBoaXMgbGl0dGxlIGZlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3cg
d2Ugc3RhcnQgdGhlIGRlbGljYXRlIGJhbGFuY2Ugb2YgbG92aW5nIHRoaXMgYmFieSBhbmQgbm90
IGZvcmdldHRpbmcgaGVyLCYjODIyMTsgc2FpZCBFcmluLiAmIzgyMjA7SGUgd29uJiM4MjE3O3Qg
cmVwbGFjZSBoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBo
ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQgc2VlIGFs
bCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.