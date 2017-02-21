All CATEGORIES
☰ Menu

Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 01:50 PM | Updated: February 22, 2017 - 05:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A look at the pulsed xenon bulb during a demonstration of the Xenex Full Spectrum UV disinfection robot that a hospital staff member need "Violet" Western Reserve Hospital on Tuesday, Feb. 21, 2017, in Cuyahoga Falls, Ohio. The germ-zapping robot, uses a full spectrum piled xenon ultraviolet light to destroy bacteria, viruses, fungi, and bacterial spores. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

robot22_web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

CUYAHOGA FALLS: It’s not exactly Star Wars technology, but Western Reserve Hospital’s newest employee does look a bit like R2-D2.

hotel22cut_01
Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron
police22cut_01
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next