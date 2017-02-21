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Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 01:50 PM | Updated: February 22, 2017 - 05:01 PM
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A look at the pulsed xenon bulb during a demonstration of the Xenex Full Spectrum UV disinfection robot that a hospital staff member need "Violet" Western Reserve Hospital on Tuesday, Feb. 21, 2017, in Cuyahoga Falls, Ohio. The germ-zapping robot, uses a full spectrum piled xenon ultraviolet light to destroy bacteria, viruses, fungi, and bacterial spores. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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