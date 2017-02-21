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Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 01:50 PM

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