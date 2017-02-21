Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGV4YWN0bHkgPGVtPlN0YXIgV2FycyA8
L2VtPnRlY2hub2xvZ3ksIGJ1dCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgSG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBuZXdl
c3QgZW1wbG95ZWUgZG9lcyBsb29rIGEgYml0IGxpa2UgUjItRDIuPC9wPjxwPkhlciBjby13b3Jr
ZXJzIGhhdmUgbmFtZWQgaGVyIFZpb2xldCwgYW5kIGZvciBtb3JlIHRoYW4gYSBtb250aCwgdGhl
IHdhaXN0LWhpZ2ggcm9ib3Qgd2l0aCBhIHB1cnBsZSBkb21lIGhhcyBiZWVuIG1ha2luZyB0aGUg
cm91bmRzIG9mIHRoZSBmYWNpbGl0eSwgZGlzaW5mZWN0aW5nIHJvb21zIHdpdGggYW4gaW50ZW5z
ZSB1bHRyYXZpb2xldCBsaWdodCB0aGF0IGNhbiBraWxsIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBpbmZsdWVu
emEgYW5kIEVib2xhIHRvIHBhdGhvZ2VucyBjb21tb25seSBrbm93biBhcyBNUlNBIGFuZCBDLiBk
aWZmLjwvcD48cD5PZmZpY2lhbHMgZGVtb25zdHJhdGVkIFZpb2xldCB0byBhIGdyb3VwIG9mIHJl
cG9ydGVycyBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcuIEl0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIDE3IExpZ2h0U3RyaWtl
IEdlcm0tWmFwcGluZyBSb2JvdHMgaW4gT2hpby4gQW5vdGhlciBpcyBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2xp
bmljIEFrcm9uIEdlbmVyYWwsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIFRleGFz
LWJhc2VkIG1hbnVmYWN0dXJlciBYZW5leC48L3A+PHA+VGhlIHJvYm90IHVzZXMgYSBsaWdodCB0
aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBlcmFkaWNhdGluZyBnZXJtcyBmb3IgZGVjYWRlcywgWGVuZXggYnVz
aW5lc3MgZGV2ZWxvcG1lbnQgbWFuYWdlciBTY290dCBZb3VuZyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgc3Vu
IGVtaXRzIHRocmVlIHR5cGVzIG9mIHVsdHJhdmlvbGV0IGxpZ2h0LCBkZXNpZ25hdGVkIGFzIEEs
IEIgYW5kIEMuIFRoZSAmIzgyMjA7QyYjODIyMTsgdmFyaWV0eSBpcyBibG9ja2VkIGJ5IHRoZSBv
em9uZSBsYXllciBhbmQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtYWtlIGl0IHRvIEVhcnRoLCBhbmQgJiM4MjIw
O3RoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgaXQmIzgyMTc7cyBlZmZlY3RpdmUgLi4uIGJlY2F1c2UgdGhlIGdl
cm1zIGhhdmUgbmV2ZXIgc2VlbiBVVkMgYmVmb3JlJiM4MjIxOyBhbmQgaGF2ZSBub3QgYnVpbHQg
YSBkZWZlbnNlIGFnYWluc3QgaXQsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPk1vc3QgY29tbW9ubHksIFVWQyBp
cyBjcmVhdGVkIHVzaW5nIG1lcmN1cnkgYnVsYnMgYW5kIGlzIHVzZWQgdG8gdHJlYXQgd2F0ZXIg
YW5kIGFzIGEgZGlzaW5mZWN0YW50IGluIHRoZSBmb29kIGluZHVzdHJ5LjwvcD48cD5UaGUgNC15
ZWFyLW9sZCByb2JvdCBpbm5vdmF0aW9uIHVzZWQgYnkgWGVuZXggYnJvdWdodCB0aGF0IHRlY2hu
b2xvZ3kgdG8gaGVhbHRoIGNhcmUgdXNpbmcgcHVsc2VkIHhlbm9uIGluc3RlYWQgb2YgbWVyY3Vy
eSBidWxicywgWW91bmcgc2FpZC4gVGhlcmUgYXJlIG5vdyA4MDAgcm9ib3RzIGluIDQwMCBmYWNp
bGl0aWVzIGFjcm9zcyB0aGUgd29ybGQsIHdpdGggc29tZSByZXBvcnRpbmcgYSA3MCBwZXJjZW50
IHJlZHVjdGlvbiBpbiBzdXJnaWNhbC1zaXRlIGluZmVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlN0ZXZlIFdlbmRs
YW5kLCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUmIzgyMTc7cyBkaXJlY3RvciBvZiBzdXBwb3J0IHNlcnZpY2Vz
LCBkZW1vbnN0cmF0ZWQgVmlvbGV0IGJ5IHBsYWNpbmcgaXQgaW4gYSB2YWNhbnQgb3BlcmF0aW5n
IHJvb20uIE9uY2Ugb3V0c2lkZSB0aGUgcm9vbSwgaGUgdHJpZ2dlcmVkIHRoZSByb2JvdCB0byBy
YWlzZSBpdHMgZG9tZSB0byBleHBvc2UgYW4gaW50ZW5zZSBsaWdodCB0aGF0IGJhdGhlZCB0aGUg
cm9vbS48L3A+PHA+QW55IGJhY3RlcmlhLCB2aXJ1c2VzLCBtb2xkLCBmdW5ndXMgb3Igc3BvcmVz
IGluIHRoZSBhaXIgb3Igb24gdGhlIHN1cmZhY2UgZXhwb3NlZCB0byB0aGUgbGlnaHQgd2lsbCBo
YXZlIHRoZWlyIEROQSBmdXNlZCwgcmVuZGVyaW5nIHRoZW0gdW5hYmxlIHRvIHJlcHJvZHVjZSBv
ciBtdXRhdGUgYW5kIGVmZmVjdGl2ZWx5IGtpbGxpbmcgdGhlbSwgWW91bmcgc2FpZC48L3A+PHA+
VGhlIHJvYm90IGlzIHBsYWNlZCBpbiB0aHJlZSBvciBtb3JlIHBvc2l0aW9ucyBmb3IgZml2ZS1t
aW51dGUgZG9zZXMgb2YgbGlnaHQsIHdpdGggaXRlbXMgaW4gdGhlIHJvb20gZmxpcHBlZCB0byBl
eHBvc2UgYWxsIHN1cmZhY2UgYXJlYXMuPC9wPjxwPkRpcmVjdCBleHBvc3VyZSB3b3VsZCBjYXVz
ZSBhIHNldmVyZSBzdW5idXJuIG9uIGh1bWFuIHNraW4sIGJ1dCB0aGUgbGlnaHQgZG9lcyBub3Qg
cGVuZXRyYXRlIGFueXRoaW5nIHRoaWNrZXIgdGhhbiBwbGFzdGljIHdyYXAgc28gaXQgaXMgc2Fm
ZWx5IHVzZWQgYmVoaW5kIGEgZG9vciBvciB3aW5kb3cuPC9wPjxwPlRoZSBob3NwaXRhbCBoYXMg
YmVlbiB1c2luZyB0aGUgcm9ib3QgZGFpbHkgaW4gb3BlcmF0aW5nIHJvb21zLCBwYXRpZW50IHJv
b21zIGFmdGVyIGRpc2NoYXJnZXMsIGJhdGhyb29tcyBhbmQgdGhlIGVtZXJnZW5jeSByb29tLjwv
cD48cD5UaGUgcm9ib3QgY29zdHMgdXB3YXJkcyBvZiAkMTAwLDAwMCwgJiM4MjIwO2J1dCB0aGUg
Y29zdCBvZiBob3NwaXRhbC1hY3F1aXJlZCBpbmZlY3Rpb25zIGlzIHZlcnkgY29zdGx5LCYjODIy
MTsgWW91bmcgc2FpZCwgY2l0aW5nIGEgc3R1ZHkgdGhhdCBkZXRlcm1pbmVkIGEgc2luZ2xlIGNh
c2Ugb2YgQy4gZGlmZiBjYW4gY29zdCBhIGhvc3BpdGFsICQxMSwwMDAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtP
ZiBjb3Vyc2UsIHdlIHdhbnQgdG8gZG8gdGhlIGJlc3QgZm9yIG91ciBwYXRpZW50cyBhbmQgcHJl
dmVudCBhbnkgaW5mZWN0aW9uLCYjODIyMTsgYWRkZWQgTGluZGEgRmFyaXMsIHRoZSBob3NwaXRh
bCYjODIxNztzIG1hbmFnZXIgb2YgaW5mZWN0aW9uIHByZXZlbnRpb24uPC9wPjxwPldlbmRsYW5k
IHNhaWQgdGhlIHJvYm90IGRvZXMgbm90IHJlcGxhY2UgYW55IHN0YWZmLiBSb29tcyBhcmUgY2xl
YW5lZCBpbiB0aGUgc2FtZSBtYW5uZXIgYXMgYmVmb3JlLCBidXQgdGhlIHJvYm90IGluY3JlYXNl
cyB0aGUgY2hhbmNlIG9mIHJlYWNoaW5nIGdlcm1zIGluIGNvcm5lcnMgb3IgdW5zZWVuIGFyZWFz
IHRoYXQgbWlnaHQgb3RoZXJ3aXNlIGJlIG1pc3NlZCwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1N1
cmdpY2FsLXNpdGUgaW5mZWN0aW9ucyBpcyBhbiBpbmNyZWRpYmxlIGNvc3QgZm9yIGhvc3BpdGFs
cyBhbmQgaW5jb252ZW5pZW5jZSBmb3IgcGF0aWVudHMsIGFuZCB0byBiZSBhYmxlIHRvIGtub3cg
SSYjODIxNzttIGNvbWluZyBpbnRvIGEgY2xlYW4gb3BlcmF0aW5nIHJvb20gdGhhdCBoYXMgYmVl
biB0YWtlbiB0byBhIHdob2xlIG5ldyBsZXZlbCwgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGludmFsdWFi
bGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIERyLiBSaWNrIEdlbW1hLCBhIHN1cmdlb24uPC9wPjxwPkVzcGVjaWFs
bHkgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byBpbXBsYW50ZWQgZGV2aWNlcyBsaWtlIG1lc2ggYW5kIGdyYWZ0
cywgaGUgc2FpZCBoZSYjODIxNztzIHNlZW4gcGF0aWVudHMgaW4gb3RoZXIgZmFjaWxpdGllcyAm
IzgyMjA7c3RydWdnbGUgdXAgdG8gYSB5ZWFyIG92ZXIgYW4gaW5mZWN0ZWQgcGllY2Ugb2YgbWF0
ZXJpYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXVsYSBTY2hsZWlzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzc0MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnBzY2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVy
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXMiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.