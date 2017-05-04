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Dangerous opioid combo ’gray death’ is latest mixing trend in Ohio and other states

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 12:04 PM | Updated: May 4, 2017 - 01:10 PM
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The drug "gray death" lies in a dish at the crime lab of the Georgia Bureau of Investigations in Decatur, Ga., on Thursday, May 4, 2017. The new and dangerous opioid combo underscores the ever-changing nature of the U.S. addictions epidemic. Investigators who nicknamed the mixture have detected it or recorded overdoses blamed on it in Alabama, Georgia and Ohio. (AP Photo/Mike Stewart)


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